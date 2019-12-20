banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tuzla Şifa – Çayırova bağlantı köprüsünde çalışmalar sürüyor

Tuzla- Çayırova arasında gerçekleştirilen bağlantı yolu projesinde, köprü kollarında toprakarme ve terasman çalışması yapılıyor.

Tuzla Şifa – Çayırova bağlantı köprüsünde çalışmalar sürüyor

20 Aralık 2019 Cuma 10:21

Şehrin birçok noktasına kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamak için dev projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni inşa ettiği yollar trafik akışını hızlandırırken alternatif güzergâh olarak da vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda Tuzla Şifa Mahallesi ve Çayırova arasında yürütülen bağlantı yolu çalışmasıyla iki bölge arasında ulaşım daha da kolaylaştırılacak. Çalışmalar dâhilinde bağlantı köprüsünün kollarında terasman ve toprakarme panel imalatı yapılıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların, 2020 Şubat ayı başında bitirilmesi hedefleniyor.

 

TOPRAKARME VE TRESMAN ÇALIŞMASI YAPILIYOR

İstanbul’a ulaşımda büyük kolaylık sağlayacak ve ulaşım ağını hafifletecek bağlantı köprüsünün Tuzla yönündeki kısımda bulunan kollarda, çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda B3 kolunda toprakarme imalatı yapılırken, B8 kolunda PMT ve asfalt serimi öncesi terasman çalışması gerçekleştiriliyor. Bağlantı köprüsü kollarının hemen yanındaki dere kenarlarında da fore kazık imalatı yapılıyor. Köprünün Çayırova kısmında kaldırım imalat çalışmalarına devam ediliyor.  

 

TUZLA ŞİFA MAHALLESİNE ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

Şekerpınar bağlantı yolu olan E-80’e doğrudan bağlantısı olmayan Şifa Mahallesi - Çayırova arasındaki ulaşım sorunu, inşa edilen bağlantı yolları sayesinde ortadan kalkacak. Çiftlik Caddesi üzerinden Şekerpınar bağlantı yoluna ulaşabilen Şifa Mahallesi sakinleri, projenin tamamlanmasının ardından Çayırova yönüne daha kolay ulaşım sağlayacak.

 

90 VE 91 METRE UZUNLUĞUNDA İKİ KÖPRÜ İNŞA EDİLDİ

Projenin hizmete girmesiyle E-80’e bağlantı sağlanarak hem doğu batı hem de kuzey güney yönlü trafik akışı sağlanacak. İnşa edilen köprü ve bağlantı yolları Tuzla Şifa Mahallesi ve Çayırova bölgesini birbirine bağlayacak. Proje kapsamında 1 adet 91 buçuk metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde, bir adet de 90 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde köprü inşa edildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Bağlantı KöprüsüşifaTuzlaçayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de şırınga çikolata denetimi Gebze'de şırınga çikolata denetimi
Başkan Büyükakın, Hünkar Çayırı için müjdeyi verdi Başkan Büyükakın, Hünkar Çayırı için müjdeyi...
ABD'de trafik kazasında ölen genç Kocaeli'de defnedildi ABD'de trafik kazasında ölen genç Kocaeli'de defnedildi
Türk Dünyasının En Önemli Sinemacıları İstanbul'da Bir Araya Geldi Türk Dünyasının En Önemli Sinemacıları İstanbul'da...
Engelli yerine park edenlere af yok Engelli yerine park edenlere af yok
Başkan Büyükakın, ‘’Metro inşaatında hiçbir aksama yok’’ Başkan Büyükakın, ‘’Metro inşaatında hiçbir...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Gebze'de şırınga çikolata denetimi
Gebze sınırları içerisindeki okulların kantinlerinde şırınga çikolata satışı yapılıp yapılmadığına...

Haberi Oku