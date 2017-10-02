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Üreticiye Uyar!

Fındıkları topladıktan sonra bahçeler terk edilmesin!

Üreticiye Uyar!

02 Ekim 2017 Pazartesi 12:30

Fındıkta verim ve kaliteyi arttırarak daha çok kazanç sağlamak için, hasat işleminin tamamlanmasından sonra bahçelerin terk edilmemesi gerektiği bildirildi. Hasat işleminin hemen ardından bahçelerde zararlılar ve hastalıklarla mücadele edilmesi, budama ve gübreleme işlemlerine başlanması gerekiyor.
5 yıl önce Sakarya'dan Trabzon'a kadar olan fındık bahçelerinde verim ve kaliteyi arttırmak için Değerli Tarım Uygulamaları adı altında çalışmalar başlatan Ferrero Fındık, 2017 ürünü hasat işleminin tamamlanmasının ardından yeni dönem için harekete geçti.
Ferrero Zirai İşler Müdürü Gökhan Arıkoğlu, fındığın 12 ay ilgi gösterilmesi gereken bir ürün olduğuna dikkat çekerek, hastalık ve zararlılarla olan mücadelede başarılı olunabilmesi için şimdiden harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.
Arıkoğlu, son günlerde özellikle Batı Karadeniz kesiminde yaşanan Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısına karşı özel yöntemler de devreye sokularak mücadeleye hemen başlanmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti ve şunları söyledi:
"Fındık hasadı tamamlandıktan sonra, Fındık filiz güvesi zararı görülen yerlerde mücadelesi de yapılır. Mayıs böceği larvaları ile ilaçlı mücadeleye Eylül- Ekim aylarında başlanır.  Amerikan beyaz kelebeğinin yoğun olduğu yerlerde, Eylül ayında larvalar epidermis arasından çıkıp ağlarını örmeğe başladıkları veya yumurta kümelerindeki bütün yumurtalar açıldığı zaman ilaçlama yapılmalıdır."
Arıkoğlu, Fındık tarımında bol ve kaliteli ürün alınabilmesi için, toprak ve yaprak analizlerine göre, ihtiyacı olan besin elementlerinin, uygun zaman ve dozda verilmesi gerektiğine işaret etti. Gökhan Arıkoğlu; "Topraktan verilmesi gereken taban gübrelerinin yanı sıra, bitkinin topraktan alamadığı ya da almakta zorluk çektiği bitki besin elementlerini de yapraktan gübreleme uygulamasıyla birlikte mutlaka bitkiye verilmesi zorunludur" dedi.
Fındıkta Külleme Hastalığı
Külleme hastalığının senenin 365 gününde tehlike yaratmaya devam edebildiğine dikkat çeken Gökhan Arıkoğlu şunları söyledi:
"Fındıkta külleme hastalığının olduğu alanlarda, hasat sonrası bulaşık alanların (hastalıklı bitkilerin) ilaçlanması ile birlikte hastalığın gelecek seneki döneme yayılması ve hastalık şiddetinin azaltılması adına bakanlık tarafından tavsiye edilip ruhsatlandırılan fungusit uygulaması yapılmalıdır. Enfeksiyon kaynaklarının azaltılması için dökülen yapraklar toplanmalı ve hastalığın bulaşık olduğu dip sürgünlerini budayıp bitkisel kompost yapmalıdır."
Amerikan Beyaz Kelebeği Mücadelesi

Ferrero Zirai İşler Müdürü Arıkoğlu, özellikle Sakarya ve Düzce illerinde büyük zarara yol açan Amerikan beyaz kelebeği ile ilgili de şu uyarıları yaptı:
"Bu kelebek özellikle Batı Karadeniz bölgesinde fındık hasat mevsiminde yoğun olarak görülen önemli bir zararlıdır. Mayıs sonu Haziran başında öncelikle dut, elma, kiraz, erik, fındık, ceviz, söğüt, akçaağaç gibi farklı ağaç türlerinde görülmeye başlayan, kısa sürede popülasyon yoğunluğunu arttırabilen, Haziranda 1. , Ağustosta 2. ve Eylülde 3. döl olmak üzere yılda 3 döl verebilen bu zararlı, mücadele edilmediği takdirde fındık bitkisini büyük oranda zayıflatmakta ve hasat sırasında iş gücü kayıplarına yol açmaktadır.
Amerikan beyaz kelebeğinin görülmeye başlandığı ilk dönemde bulaşık yapraklar hızlı bir şekilde imha edilip ve bahçeden uzaklaştırılabilir. Ancak popülasyonun yoğun olduğu durumlarda zararlının görüldüğü yaprakların imha edilmesi zor olacağından kimyasal mücadeleye başvurmak gerekir. Hasada yakın yapılan ilaçlamalarda hasat bekleme süresini mutlaka göz önünde bulundurmak gerekir. Hasattan sonra Eylül ayında görülen üçüncü döller hava şartları müsait olduğunda yoğunluk gösterebilmektedir. İlaçlama yapılacaksa, yaprak gübresi ve iz elementler ile karışabilenler birlikte uygulanabilir."

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