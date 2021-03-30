“Ustam Kocaeli” istihdamın yeni adresi olacak

Büyükşehir Belediyesi, ülkemize örnek olacak çalışmalarına bir yenisi daha ekliyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi örgün eğitim dışında kalan, aldığı eğitimle iş bulamayan gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandıracak, onları doğrudan istihdama hazırlayacak USTAM Kocaeli Projesi’ni hayata geçirdi. Üniversiteler, Ticaret Odaları, Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı gibi eğitim, iş ve istihdamın tüm etkin unsurlarının bir araya getirildiği istihdam odaklı projenin tanıtımı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından yapıldı.

PROTOKOL İLGİ GÖSTERDİ

USTAM Kocaeli, örgün eğitim çağı dışına çıkmış, herhangi bir mesleği olmayan veya almış olduğu mesleki eğitimle iş bulamayan bireylere sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda, mesleki ve teknik beceri kazandırıp, belgelendirerek beşeri sermayeyi geliştirmeyi amaçlayan istihdam odaklı mesleki eğitim projesi tanıtımına il protokolü ilgi gösterdi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen pandemi kurallarının gözetildiği toplantıya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan, Kocaeli il Mili Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İŞKUR il Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Organize Sanayi Bölgeleri yetkilileri, Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve il protokolü katıldı.

FİZİBİLİTE ETÜDÜ VE PROJE ÖNGÖRÜSÜ

Tanıtım programında ilk olarak Kocaeli Üniversitesi’nden KOÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Birsen Bilgili, Ustam Kocaeli Projesi hakkında bir sunum taptı. Sunumda fizibilite etüdü ve proje öngörüsüyle ilgili bilgiler veren Bilgili 84 paydaşın katılımıyla çalıştay düzenlendiğini ifade ederek saha araştırması ile ihtiyaç duyulan mesleklerin belirlendiğini, teorik pratik ve staj dönemlerinin yer alacağını, iş ahlakını, iş etiğini önemseyen personeller yetiştirileceğini kaydetti. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise ara eleman konusunda sanayinin sıkıntı içerisinde olduğunu Büyükşehir Belediye’sinin ile bu konuda bir çalışmaya başlanmış olmasının son derece önemli olduğunu, bu örnek projenin en çarpıcı özelliğinin aranan personelin firmalara sorularak belirlenmesi olduğunu belirtti.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan da örnek projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek projenin Bilişim Teknolojileri ayağında yer alacaklarını söyledi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü ise “Yetenekli ve nitelikli personel yetiştirme noktasında milletimizin yanındayız. Büyükşehir Belediyesi’ne ve başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise son olarak projenin önemine değinerek” Büyükşehir başkanımız çok güzel bir faaliyet için bizi bir ataya getirdi. Tebrik ediyor gönülden kutluyorum.” dedi.

“GURUR VERİCİ BİR PROJENİN TANITIMI İLE BERABERİZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise konuşmasını şu şekilde sürdürdü “ Bugün çok önemli ve gurur verici bir projenin tanıtımı ile beraberiz. Ortak akılla Kocaelilin gençleri için bir çalışmaya imza atıyoruz. Hayat bize inanılmaz değişimlerle geliyor ve ayak uydurmamızı istiyor. Biz de belediyeler olarak birçok iş yapmamıza rağmen farklı alanlara da eğilmek zorunda kalıyoruz. Önceliklerimizi değiştirmeye başladık. Bunun en bariz örneğini pandemi sürecinde yaşadık. Sosyal, temel ihtiyaçları pandemi döneminde ön plandaydı, oraya yöneldik.”

“390’IN ÜZERİNDE FİRMAYLA GÖRÜŞTÜK”

“Bir başka önceliğimiz ise istihdam. Bu yönde inanılmaz talepler geliyor. Bu talebe cevap vermek zorundayız. Doğru olan sistem kurmaktır. Ekibimiz ve paydaşlarımız 390’ın üzerinde firmayla görüşme yaptılar. Ve ihtiyaçlar belirlendi. 12 Nisan’da başvurular alınacak. Komisyonlarda ön elemeler yapılacak. Sanayimize, işi olmayan gençlerimize güç verecek. Örnek bir projeyle karşınızdayız yine. Bu projemiz Türkiye'ye örnek olacak. Bizi izlemeye devam edin.”

“İŞ BULAMAYAN GENÇLERİMİZİ HEDEFLEDİK”

Kocaeli halkına 16 yıldır ücretsiz eğitim hizmeti verdiğimiz KO-MEK ile edindiğimiz tecrübeyle yeni bir eğitim modeline geçiyoruz. KO-MEK bir Halk Üniversitesi oldu, USTAM KOCAELİ Sektörel Eğitim Kampüsü Projesi ise doktora düzeyinde eğitimlerle bir enstitü haline gelecektir. Örgün eğitim çağı dışına çıkmış, herhangi bir mesleği olmayan ya da aldığı eğitimle iş bulamayan gençlerimizi hedefledik. Bireylere sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda uygulama ağırlıklı mesleki ve teknik eğitimler vererek istihdama katkıda bulunmayı amaçladığımız; Ustam Kocaeli Projesi istihdam odaklı bir meslek eğitim projesidir.”

“USTAM KOCAELİ İLE İŞİMİZ, GÜCÜMÜZ OLACAK”

“Şehrimizin tüm paydaşlarıyla 2 yıldır birlikte çalıştık, her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladık. Sanayinin söz sahibi olduğu bir eğitim modeli ortaya çıkardık. Türkiye’ye örnek olabilecek bir istihdam seferberliği ile işçi ve işveren aradığını bulacak. “Ne iş olsa yaparım” değil “Bu işi en iyi ben yaparım.” diyen güçlü gençlerimiz yetişecek ve Ustam Kocaeli ile işimiz, gücümüz olacak diyoruz.”

“TÜM KURUMLARLA BİRARAYA GELDİK”

“Türkiye’ye model bir işbirliği ile Üniversiteler, Ticaret Odaları, Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgeleri, Kalkınma Ajansı… Kentin eğitim, istihdam ve kalkınmasında tüm etkin kurumlar gençler için bir araya geldik. Faaliyet ve uzmanlık alanlarımıza göre; kimimiz atölyelerimizi açtık, kimimiz eğitimcilerimizi görevlendirdik, kimimizse belgelendirme ve istihdam süreçlerini üstlendik.”

“MESLEK ALANLARINI ÖNCELİKLENDİRDİK”

Sektörden 392 firmanın ihtiyaç duyduğu 15’in üstünde meslek alanını önceliklendirdik. Ancak işletmelerden gelecek taleplere göre yeni programlar ekleyeceğiz. Öncelikli meslek alanlarımız; Robotik Kaynak Operatörü, CNC Operatörü, Torna Operatörü, Montaj Elemanı, Bakım Uzmanı, IT Uzmanı, Yazılım Uzmanı, Mekanik Üretim Elemanı, Elektrik İşleri, Metal Kalıp Ustası, Otomasyon, CAD/CAM, Ar-ge Uzmanı, Kalite Uzmanı ve Satış Pazarlama… olacaktır.

“BAŞVURU NİSAN AYI’NIN ORTASINDA”

Son teknoloji atölyelerde, alanında uzman eğitimcilerle uygulama ağırlıklı eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerin yanı sıra kurumsal aidiyet, iş ahlakı ve etik eğitimi, inovasyon ve takım çalışması gibi kişisel gelişim eğitimleri de veriyoruz. Nisan ayı ortasında başvurularımızı almaya başlıyoruz. Branşlara göre eğitim komisyonunda belirlenen kriterlerde başvuru değerlendirmesi yaparak mayıs ayında eğitimlere başlıyor olacağız. Haziran ayı sonunda ilk mezunlarımızı vermeye başlayacağız ve mezun kursiyerlerimizin sektör temsilcileri ile birlikte staj ve istihdam süreçlerini yürüteceğiz.”







