VAKIFLAR HAFTASINDA VAKIF İNSANLARINA VEFA PLAKETİ
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.
Gebze gazetesi, gazete gebze de ve belgeselcinin not defterinde 23 mayıs 2023 tarihli yayınlanan Makalemiz
https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/vakiflar-haftasinda-vakif-insanlarina-vefa-plaketi.html
AZAKLIOĞLU VAKFININ EV SAHİPLİĞİNDE VAKIFLAR HAFTASINI VAKIF İNSANI NECATİ BAY BELGESEL GÖSTERİMİ İLE KUTLADIK.
BİRÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI www.devrialem.tvTARAFINDAN 2023 YILI VAKIF İNSANI SEÇİLEN EMEKLİ VALİ VE VAKIF BAŞKANI DURSUN ALİ ŞAHİN İLE DİLOVASI SANAYİCİLER VAKFI BAŞKANI DR. METİN ERİŞ’E PLAKET TAKDİM EDİLDİ
KİMLER KATILDI
Vakıflar haftası dolayısı ile merkezi İstanbul Aksaray’da olan Azaklıoğlu Vakfında yapım ve yönetmenliğini yaptığım Vakıf İnsanı Necati Bay Belgeseli gala gösterimini yaptık.
Gala gösterimi yaptığımız belgeseli sizlerle paylaşıyoruz.
https://www.youtube.com/watch?v=9zDeszWQ6FI
Gala gösterimine Azaklıoğlu Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Şahin, GİMEV Vakfı Başkanı Bilal Dede, Giresun Çamoluk Vakfı Başkanı Yaşabey Kalebaşı, Yedirenk Tek yürek platformu Başkanı ve Rize Araştırmaları Vakfı Başkanı Ömer Erdoğan Yalova Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu ve vakıftan burs alan ve bu yıl mezun olan bursiyerler katılıp birer konuşma yaptı.
VAKIF İNSANLARI ÖDÜL TÖRENİ
Vakıflar Haftası anısına emekli, Giresun Valimiz, Azaklıoğlu Vakfı, Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Şahin ile, Dilovası Sanayiciler Vakfı Kurucu Başkanı ve Kültür Konseyi Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Metin Eriş’e yılın Vakıf İnsanları ödülü takdim edildi. Dr. Metin Eriş rahatsızlığından dolayı teşrif edemediğinden plaketini Kültür Konseyi Derneği Başkan yardımcısı Halil Kütük, Metin Bey’e takdim etmek üzere aldı.
Halil Kütük Bey’in sosyal medya paylaşımı
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10160857921814530&id=822194529&mibextid=qC1gEa
VAKIFLAR BİRLİĞİ PLATFORMU
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kutlanan Vakıflar Haftası dolayısı ile Giresun ilimiz adına kurulu Vakıflarımızın Başkanları ile ön görüşmeler yapılarak Giresun Vakıflar Birliği platformu kurmak için çalışma başlatıldı. Birlik olarak müşterek projeler gerçekleştirilmesi konusunda prensip anlaşmasına varıldı.
RIZA TARİH ARAŞTIRMALARI VAKFINDAN KİTAP HEDİYESİ
Vakıflar haftası etkinliğine katılan Türkiye’nin en önemli STK gönüllü kuruluşu Yedi Renk ve Tek Yürek Platformu Başkanı ve Rize Araştırmaları Vakfı Başkanı Ömer Erdoğan vakfın kültür hizmeti yayınlarında Vakıflar Haftası etkinliğine ev sahipliği yapan vakıf insanı Azaklıoğlu Necati Bay’a kitap hediye etti.
Ömer Erdoğan’ın Sosyal Medya Paylaşımı
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1672170509894482&id=100013046465576&mibextid=qC1gEa
VAKIF İNSANLARINA SELAM OLSUN
Vakıf medeniyeti belgeseli tadında
Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası devlet töreni ile kutlanan VAKIFLAR haftası dolayısı ile tüm vakıf insanlarına vakıf ruhu İle selam olsun
https://youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQDwThSBuU6eby9cXMz8clwU
2023 VAKIF İNSANI DURSUN ALİ ŞAHİN
1975 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmesinin ardından çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevinde bulunmuştur. 1992-1997 tarihleri arasında Ankara Vali Yardımcılığı yapmıştır. 1999 yılındaki depremin ardından, Afet bölge valiliği vali yardımcılığı görevini de yürüttü. Kartal ve Bakırköy kaymakamlıkları yaptı. 11 yıl sonra aynı gün (17 Ağustos 2010) Gölcük Kaymakamlığı görevine atandı. Ancak henüz Gölcük'te göreve başlamadan Bakanlar Kurulu’nca 18/8/2010 tarihinde alınan karar uyarınca Yalova Valiliğine atandı. Ocak 2011'de Danıştay kararıyla önceki valinin makamına dönmesiyle merkeze çekildi ve 13 Mart 2011 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi sonucu Giresun Valisi oldu. 3 Ağustos 2013 tarihinde görevine son verilerek yerine Kayseri İli Melikgazi İlçesi Kaymakamı Hasan Karahan atanmış kendisi de merkez valisi olmuştur. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Edirne Valiliğine atanarak buradan emekli oldu (Kaynak Wikipedia)
2023 VAKIF İNSANI DR. METİN ERİŞ KİMDİR
Siyaset bilimci. 1935, Gaziantep doğumlu. Dayı Ahmet Ağa İlkokulunda başladığı ilköğrenimini İstanbul Birinci İlkokulda (1947), Galatasaray Lisesinde başladığı ortaokul öğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı (1951). Sonra St. Georg Avusturya Lisesini (1956) ve İstanbul Ticari İlimler Akademisini bitirdi (1960). “ABD ve SSCB’nin Genç Ülkeler Siyaseti” adlı teziyle İÜ İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi dalında doktorasını verdi (1971). 1973 yılından itibaren serbest meslek çalışmaları yanında İstanbul’daki çeşitli liselerde öğretmenlik, Sanayi Bakanı Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. 1969 yılından itibaren özel bir kuruluşta görev aldı.
İlk yazıları 1955 yılında Çağrı / Ruf adlı okul gazetesinde çıktı. 1963’ten itibaren yazıları Babıalide Sabah, Millî Işık, Türk Edebiyatı ve Boğaziçi dergileri, haftalık Gözlem ve Zaman (1992) gazetesinde yayımlandı Çeşitli makaleleri ve kitaplarında zaman zaman Celal Bozkurt E. adını kullandı. Kemalizm, Marksizm ve Ecevit adlı kitabıyla TMKV’nin 1978 yılı fikir dalı teşvik armağanını aldı. İstanbul Aydınlar Ocağı, Türk Edebiyatı Vakfı, Galatasaray Spor Kulübü, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı üyesi olup Dilovası SANAYİCİLER vakfı kurucu başkanlığını yaptı
ESERLERİ:
Siyaset Tarihimizde CHP (1968), Asgari Ücretler ve Türkiye’deki Durum (1969), İşveren İşçi Karşısındaki Ödevleri (1970), İşletmelerde Prodüktivite Unsuru Olarak Ücret (broşür, 1971), Amerikan-Rus Emperyalizmi (1974), Kemalizm, Marksizm ve Ecevit (1976), Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Halka Açılma (1983), Gönül ve Dostluk Üzerine (deneme, 1995).(Kaynak https://www.biyografya.com/biyografi/8242)