VAKIFLAR HAFTASINDA VAKIF İNSANLARINA VEFA PLAKETİ



Gebze gazetesi, gazete gebze de ve belgeselcinin not defterinde 23 mayıs 2023 tarihli yayınlanan Makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/vakiflar-haftasinda-vakif-insanlarina-vefa-plaketi.html







AZAKLIOĞLU VAKFININ EV SAHİPLİĞİNDE VAKIFLAR HAFTASINI VAKIF İNSANI NECATİ BAY BELGESEL GÖSTERİMİ İLE KUTLADIK.



BİRÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI

www.devrialem.tv

TARAFINDAN 2023 YILI VAKIF İNSANI SEÇİLEN EMEKLİ VALİ VE VAKIF BAŞKANI DURSUN ALİ ŞAHİN İLE DİLOVASI SANAYİCİLER VAKFI BAŞKANI DR. METİN ERİŞ’E PLAKET TAKDİM EDİLDİ



KİMLER KATILDI

Vakıflar haftası dolayısı ile merkezi İstanbul Aksaray’da olan Azaklıoğlu Vakfında yapım ve yönetmenliğini yaptığım Vakıf İnsanı Necati Bay Belgeseli gala gösterimini yaptık.

Gala gösterimi yaptığımız belgeseli sizlerle paylaşıyoruz.





https://www.youtube.com/watch?v=9zDeszWQ6FI







Gala gösterimine Azaklıoğlu Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Şahin, GİMEV Vakfı Başkanı Bilal Dede, Giresun Çamoluk Vakfı Başkanı Yaşabey Kalebaşı, Yedirenk Tek yürek platformu Başkanı ve Rize Araştırmaları Vakfı Başkanı Ömer Erdoğan Yalova Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu ve vakıftan burs alan ve bu yıl mezun olan bursiyerler katılıp birer konuşma yaptı.



VAKIF İNSANLARI ÖDÜL TÖRENİ

Vakıflar Haftası anısına emekli, Giresun Valimiz, Azaklıoğlu Vakfı, Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Şahin ile, Dilovası Sanayiciler Vakfı Kurucu Başkanı ve Kültür Konseyi Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Metin Eriş’e yılın Vakıf İnsanları ödülü takdim edildi. Dr. Metin Eriş rahatsızlığından dolayı teşrif edemediğinden plaketini Kültür Konseyi Derneği Başkan yardımcısı Halil Kütük, Metin Bey’e takdim etmek üzere aldı.

Halil Kütük Bey’in sosyal medya paylaşımı



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10160857921814530&id=822194529&mibextid=qC1gEa







VAKIFLAR BİRLİĞİ PLATFORMU

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kutlanan Vakıflar Haftası dolayısı ile Giresun ilimiz adına kurulu Vakıflarımızın Başkanları ile ön görüşmeler yapılarak Giresun Vakıflar Birliği platformu kurmak için çalışma başlatıldı. Birlik olarak müşterek projeler gerçekleştirilmesi konusunda prensip anlaşmasına varıldı.



RIZA TARİH ARAŞTIRMALARI VAKFINDAN KİTAP HEDİYESİ



Vakıflar haftası etkinliğine katılan Türkiye’nin en önemli STK gönüllü kuruluşu Yedi Renk ve Tek Yürek Platformu Başkanı ve Rize Araştırmaları Vakfı Başkanı Ömer Erdoğan vakfın kültür hizmeti yayınlarında Vakıflar Haftası etkinliğine ev sahipliği yapan vakıf insanı Azaklıoğlu Necati Bay’a kitap hediye etti.



Ömer Erdoğan’ın Sosyal Medya Paylaşımı



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1672170509894482&id=100013046465576&mibextid=qC1gEa







VAKIF İNSANLARINA SELAM OLSUN

Vakıf medeniyeti belgeseli tadında

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası devlet töreni ile kutlanan VAKIFLAR haftası dolayısı ile tüm vakıf insanlarına vakıf ruhu İle selam olsun



https://youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQDwThSBuU6eby9cXMz8clwU