VALİ SEDDAR YAVUZ DAN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

Kadınlarımız; eğitimden, sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla Aziz Türk Milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatıdır. Bizler, ‘Cennet anaların ayakları altındadır.’ anlayışındaki bir medeniyetin, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, kadını her zaman ve her zeminde baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir geleneğin temsilcileriyiz.





Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında fedakarlıklarıyla yeniden devlet kurma yükünü paylaşan Türk kadınının dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yetişmesi ve toplumsal hayat içerisinde yerini alması için döneminin en ileri adımlarını atmıştır. Türk Kadınına verilen haklar Cumhuriyetimizin önemli kazanımlarından biri olmuştur.

Bugün de eğitim, bilim, kültür – sanat, siyaset ve ekonomi gibi her alanda büyük başarılar ortaya koyan kadınlarımız, annelik gibi manevi rollerin yanında, toplum içerisinde söz sahibi olmanın da haklı onurunu yaşamaktadır.





Bu duygu ve düşüncelerle asrın felaketi olan Kahramanmaraş depreminde ebediyete irtihal eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diler; yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren ve özverinin timsali olan başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere dünyayı sevgiyle dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.









Seddar YAVUZ

Kocaeli Valisi