banner890
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

VALİ SEDDAR YAVUZ DAN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

Ülkemizin gelişmesinde ve çağdaşlaşmasında büyük emekleri bulunan kadınlarımız, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesidir. Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin, fedakârlığın ve sevginin kaynağı olmuştur.

VALİ SEDDAR YAVUZ DAN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

08 Mart 2023 Çarşamba 16:03

Kadınlarımız; eğitimden, sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla Aziz Türk Milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatıdır. Bizler, ‘Cennet anaların ayakları altındadır.’ anlayışındaki bir medeniyetin, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, kadını her zaman ve her zeminde baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir geleneğin temsilcileriyiz.


Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında fedakarlıklarıyla yeniden devlet kurma yükünü paylaşan Türk kadınının dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yetişmesi ve toplumsal hayat içerisinde yerini alması için döneminin en ileri adımlarını atmıştır. Türk Kadınına verilen haklar Cumhuriyetimizin önemli kazanımlarından biri olmuştur.

 

Bugün de eğitim, bilim, kültür – sanat, siyaset ve ekonomi gibi her alanda büyük başarılar ortaya koyan kadınlarımız, annelik gibi manevi rollerin yanında, toplum içerisinde söz sahibi olmanın da haklı onurunu yaşamaktadır.


Bu duygu ve düşüncelerle asrın felaketi olan Kahramanmaraş depreminde ebediyete irtihal eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diler; yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren ve özverinin timsali olan başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere dünyayı sevgiyle dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 



Seddar YAVUZ

Kocaeli Valisi                                                                               


 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kadınlar GünüSeddar Yavuz
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
84 milyonun iktidarını kuracağız 84 milyonun iktidarını kuracağız
Çadırkentte 8 Mart Kutlaması Çadırkentte 8 Mart Kutlaması
CHP’li Aydın’dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı CHP’li Aydın’dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı
TOBB Sanayi Odaları’ndan deprem bölgesine 5 proje TOBB Sanayi Odaları’ndan deprem bölgesine 5 proje
İYİ Parti’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması İYİ Parti’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
NAİL ÇİLER, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI NAİL ÇİLER, 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

84 milyonun iktidarını kuracağız
CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı: “84 milyonun iktidarını kuracağız”

Haberi Oku