Vatandaş İstedi, Başkan Büyükakın Yaptırıyor

Başkan Büyükakın, İzmit’in Zeytinburnu, Gedikli ve Kadriye Gülbahçe köylerini AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ile birlikte ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Ulaşım arterlerinde ki grup yollarının yapılmasını isteyen vatandaşların taleplerini de yerine getirdi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit’in Zeytinburnu, Gedikli ve Kadriye Gülbahçe köylerini AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ile birlikte ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle muhtarlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin teknik ekiplerinin de hazır bulunduğu ziyaretlere ilk olarak Zeytinburnu’da ikram edilen kahvaltı ile başlayan Başkan Büyükakın, köy ziyaretlerinde kendisine iletilen talepleri de dikkatlice dinledi. “Köylerimizi hizmetlerimizle daha da güzelleştirmek için çalışacağız” diyen Başkan Büyükakın, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, “Mahalle sakinlerimizin beklediği yol çalışmasına başlayıp Sonbaharda tamamlayacağız. Bu bölgede ulaşıma güven, rahat ve konfor getiriyoruz.” dedi.

“DAHA KALİTELİ BİR YOLLARLA BAĞLAYACAĞIZ”

Toplam yol uzunluğu 3,5 km olu Sultaniye Gedikli Zeytinburnu yolunun Kozluca, Balören, Sultaniye, Zeytinburnu, Gedikli, Bayraktar olmak üzere altı adet köyü birbirine bağladığını belirten Başkan Büyükakın, “Köylümüzün istediği bu çalışmayı yapacağız. Bununla da kalmayıp toplam üç kilometre uzunluğunda olan Gülbahçe Kadriye- Balören yolu ile Kozluca, Balören, Sultaniye, Gülbahçe Kadriye, Arpalık İhsaniye, Mecidiye, Kısalar olmak üzere adet köyü birbirine daha kaliteli bir yolla bağlayacağız” ifadelerini sarf etti.

“İNSANIMIZIN BÜYÜK BİR TEVECCÜHÜ İLE KARŞILAŞIYORUZ”

Millet için eser üretmeye devam edeceklerini de köy sakinleriyle olan sohbetlerinde dile getiren Başkan Büyükakın, “Bugün bir kez daha gördük ki vatandaşlarımız bize güveniyor ve takdir ediyor. Biz halkımızla olan gönül muhabbetimizi eserlerimizle güçlendiriyoruz. Daha çok çalışacak, kentimiz ve ülkemiz için kalıcı eserler üreteceğiz. Her yeni bir gün gittiğimiz her mahalle ve sokakta insanımızın büyük bir teveccühü ile karşılaşıyoruz. Güne dua alarak başlıyoruz ve bitiyoruz. Tek bir amacımız var vatandaşımızın Allah Razı olsun Büyükşehir Belediyesi’nden sözünü duymak. Çok şükür bu sözleri de duyuyoruz. Biz milletimizle beraber yol yürümekten asla geri duymayacağız. İşte fırsat buldukça gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerde, gönülleri bir olan bizlerin ve hemşerilerimizin kent için daha ne yapabiliriz buluşmalarıdır.” diye konuştu.

“SEVGİMİZİ LAFLA DEĞİL İŞLE, ÇALIŞMAYLA, PROJELERLE ORTAYA KOYUYORUZ”

Yapımına başlanılan ve toplam yol uzunluğu 3 km olan Sapakpınar Zeytinburnu yolunun Karaabdulbaki, Sapakpınar, Zeytinburnu, Gedikli, Bayraktar, Sultaniye, Balören olmak üzere yedi köyü birbirine bağladığını da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Vatanımıza ve şehrimiz olan sevgimizi lafla değil işle, çalışmayla, projelerle ortaya koyuyoruz. Bu bizim en büyük ilkelerimizdendir. Durmadan, yorulmadan, dinlenmeden çalışmak ve bu şekilde eser siyaseti yapmak bizim en büyük gayemizdir” diyerek açıklamalarını tamamladı. Ziyaretler çekilen hatıra fotoğraflarının ardından tamamlandı.

















