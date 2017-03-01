Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli’nin vergi ödeme noktasında çok hassas olduğunu ifade ederken, vergi gelirleri açısından ilk üçte yer almasını da çok olumlu bulduğunu belirtti.

Başkan Karaosmanoğlu, ‘’Vergi kentlerin de geleceğidir’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bu yıl 27 Şubat-5 Mart 2017 tarihleri arasında tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanan 28. Vergi Haftası nedeniyle, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz, Kocaeli Defterdarı Dursun Ali Özel, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Grup Başkanı Mehmet Fatih İslamoğlu, Grup Müdürü İskender Bahçebaşı, Grup Müdürü Levent Şensoy, Grup Müdürü Mustafa Küçükbalkaya ve Müdür Yrd. Feride Karakoç’u makamında ağırladı. Görüşmede Karaosmanoğlu, “Kocaeli vergisine sadık bir kenttir. Kentimizin Türkiye’de vergi gelirleri açısından ilk üçte, vergi sadakatinde de birinciliği kaptırmayan bir il olmasından dolayı gurur duyuyorum. Unutulmamalı ki vergi kentlerinde geleceğidir” dedi.

“KENTİMİZİN YAKALADIĞI BAŞARIYI TEBRİK EDİYORUM”

Toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanmasının önemine de değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “2016 yılında verilen beyannamelere göre kentimizin yakaladığı başarıyı tebrik ediyorum. Bu vergilerin toplanmasında büyük gayretleri olan vergi dairesi teşkilatının mensuplarını da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“VERGİ BİLİNCİ ARTTI”

Türkiye genelinde, beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler vergi dairelerinde oluşturulan heyetler tarafından işyerlerinde ziyaret edilerek sunulan hizmetlere yönelik görüş ve önerileri alındığı bilgisini de alan Karaosmanoğlu, “81 ilde öğrenciler vergi dairelerine davet edilerek ve okullarında ziyaret edilerek vergi bilinci konusunda bilgilendirmeler yapılacak olmasını çok olumlu buluyorum. Vergi bilincinin arttığı, buna bağlı olarak kayıt dışı ekonominin azaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Kocaeli’mizin tahsilat oranıyla üst üstte vergi toplamada birinci il olması başarılı performansını sürdürdüğünü belgeliyor. Bu nedenle Kocaeli Vergi Dairemizi de ayrıca tebrik etmek istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.