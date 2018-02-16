Vücuduna çelik halat dolanan işçi öldü

Darıca'da sondaj çalışması yapan işçi, vücuduna çelik halat dolanması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cami Mahallesi'ndeki boş bir arazide sondaj makinesi ile çalışma yapan Yakup Kara'nın vücuduna (55), henüz bilinmeyen nedenle makinenin çelik halatı dolandı.

Bir süre sonra durumu fark eden Kara'nın oğlu Turgay, makineyi durdurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kara'nın cesedi, incelemenin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.