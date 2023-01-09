Yahya Kaptan şahadetinin 103. yılında dualarla anıldı

Dilovası Tavşancıl Mahallesi’nde bulunan Anıt Mezar başında gerçekleştirilen programa; Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri öğrenciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla başlayan programda; Araştırmacı, Yazar İsmail Kahraman günün anlam ve önemine ilişkin bir sunum yaptı.

DİLOVASI, SANAYİ, TARİH VE KÜLTÜR KENTİDİR

Protokol konuşmalarıyla devam eden programda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir “Dilovası; sanayi, tarih ve kültür kentidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli kahramanımız Yahya Kaptan’ın cesareti ve vatanseverliğine Nutuk’un da 15 sayfa yer vermiştir. Böyle büyük bir değerin kabrinin ilçemizde yer alması bizler için iftihar meselesidir. Dilovası Belediyesi olarak; geçtiğimiz günlerde anıtı yenileyerek milli kahramanımıza vefamızı göstermek istedik.

TARİHİMİZİ ÖNEMSİYORUZ

Aynı zamanda bu yıl Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı dolayısıyla özellikle gençlerimizin yetiştirilmesinde tarihini ve milli değerlerini öğrenmeleri açısından önemli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Tarihimizi önemsiyoruz. Gençlerimize milli şuurun aşılanması, geçmişte kazanılan büyük zaferleri, kahramanlıkları yeni nesillerimize aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hususta sayın Kaymakamımız’da her daim destekçimiz. Tarihi ve milli değerlerimizi anlatan sinema gösteriyle öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Şuana kadar 25 bin öğrencimizi bu tarz sinema gösterilerine götürdük. Tavşancılımızda ki tarihi evlerimizi restore ederek geçmişimize sahip çıkıyor, tarihimizi Tavşancıl’da yeniden canlandırmak istiyoruz. Bu çalışmalar kolay yapılmıyor. Tüm çalışmalarımızda bizlere destek olan bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyemize, teşkilatlarımıza, muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı’na yakışır minvalde ilçemizi ve ülkemizi daha iyi yerlere taşımak için çalışıyoruz.

GENÇLERİMİZE TARİHİMİZİ ANLATMALIYIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Kurtuluş savaşının o çetin günlerinde canı pahasına hakkın yanında saf tutan büyük bir komutanın anma töreninde bir aradayız. Her geçen yıl daha da büyük bir coşkuyla andığımız Yahya Kaptan ve tüm şehitlerimizi bir kez daha minnetle yad ediyoruz. Özellikle gençlerimize bu tarihi büyüklerimizi anlatmamız gerekiyor” dedi.

TÜRKİYE’NİN YARINLARI DAHA GÜZEL OLACAKTIR

Kocaeli milletvekili Cemil Yaman ise yaptığı konuşmasında; “Anadolu bizim sevdamızdır. Türkiye bizim vatanımızdır. Yeryüzünün umududur Türkiye. Medeniyetimizin hizmetkarı olan bu aziz millet; tarihte güçlü olduğunda insanlık mutluydu. Bugün burada rahmetle andığımız değerimiz aslında Balkanların çocuğuydu. Ama kalbe dokunduğunda burası için canını vermiş. Osmanlı milli istihbaratında görev almış ve alanında bir çok başarılara imza atmış, kahramanlıklar sergilemiştir. Her kim bu coğrafyanın bize yurt olması için canını vermişse, Allah rahmet eylesin. Tüm şehitlerimize de rahmet eylesin. 85 milyon halkımızın tamamının söz konusu vatan, bayrak, ezan olduğunda her birimiz vatanımız için canımızı vermeye hazırız. Son olarak 15 Temmuz’da da aziz milletimiz tüm dünyaya bunu bir kez daha göstermiştir. Bizde şimdi bu kahraman millete hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle gençlerimize söylüyorum. Ne iş yapıyorsak yapalım en iyisini yapmak için çalışalım. Biz en güzelini yapmak için çalışıyoruz. Bu kahraman halkımız bu aziz milletimiz hizmetlerin en güzeline layıktır. Bu millete hizmet etmek büyük onurdur. Kimsenin endişesi olmasın. Türkiye’nin yarınları bu günlerde daha güzel olacaktır. Hiç kimsenin endişesi olmasın Türkiye’nin yarınları bugünden daha güçlü olacaktır. Türkiye Yüzyılı dediğimiz yüzyılla birlikte Türkiye daha güzel işlere imza atacak bir Türkiye olacaktır” dedi.

BİR VE BERABER OLMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Vali Yavuz da açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti: “Öncelikle Şehidimiz Yahya Kaptan’ı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum, mekanı cennet olsun. Bizim 1071’de başlayan diriliş ve kıyamımız bize bir Selçuklu, bir Osmanlı ve bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahşetti. Bin yıldır bir yolumuz var ve bu yoldan gitmeyi hedefliyoruz. Bizim önce insan ve sonra da Müslüman diye bir derdimiz var. Biz insana baktığımızda inancına, etnik kimliğine bakmayız; mağdur mu, mazlum mu, aç mı, sıkıntısı var mı diye bakarız, sonra Müslümanlığı önceleriz. Bu gayet doğal bir şeydir çünkü Müslüman olmanın gereği de budur. Bu yüzden bu ülkede herkes her şey olabiliyor. İslam dünyasını paramparça ediyorlar, insanları katlediyorlar. Milyonlarca insanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırına doğru yönlendiriyorlar ve bu göç yoluyla da Türkiye’de iç karışıklık çıksın istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu dönem bizim artık diriliş, kıyam ve yükseliş dönemimiz. Bu diriliş, kıyam ve yükselişi kim gelirse gelsin değiştiremeyecek. O yüzden hepimizin bir ve beraber olmaya ihtiyacı var.”

TARİHTEN DERS ALMALIYIZ

Tarihimizi doğru okumanın ve anlamanın önemine vurgu yapan Vali Yavuz konuşmalarının devamında: “Yahya Kaptan’ı okuyalım ve doğru bir şekilde anlayalım. Tarihimize o kadar yabancılaştık ki biz tarihimizin artık ne olduğunun bile farkında değiliz. Bu toplum etnik kavramlarla yaşamaz, değerleriyle yaşar. Batı menfaati ve çıkarı bilir, biz değerleri biliriz. Çıkar odaklı ilişkiler kurmayız; duygumuzla, vicdanımızla hareket ederiz. O yüzden de bizi akıl dışı bulabilirsiniz ama bizim yaptığımız insani bir duruştur. Gönül olmadan akıl sizi doğru yöne götürmez. O yüzden de biz diyoruz ki; akıl, dil ve kalp üçgeninin aynı şeyi ifade etmiş olması sizi doğru yere götürür. Biz kendimiz için değil dünya için Hakk’ı hukuku haykırıyoruz. O yüzden biz Yahya Kaptan’ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadeleyi önemsiyoruz. Tekrar o acı günler yaşanmasın diye bir ve beraber olmayı önemsiyoruz. Tarihten ders almak bizim için kıymetli ve değerli, evlatlarımızı medeniyet değerleriyle yetiştirmek önemli. Yoksa siz, siz olmaktan çıkmaya başlarsınız ve kendinize yabancılaşırsınız, sonra bu ülkeyi işgal edenlere hayran olmaya başlarsınız ve siz hayran olduğunuz insanların doğru işler yaptığını düşünmeye başlarsınız. Bir süre sonra bu sömürgecilere hayran bir nesil oluşturursunuz ve gençliğimizi çaldırırsınız. O yüzden de biz ulusal şuurun zinde tutulmasını çok önemsiyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Yahya Kaptan’ı rahmetle, minnetle, şükranla yad edelim. Dahası 1071’den bu güne kadar bu toprakların vatan yapılması için canını feda eden Aziz Şehitlerimizi, Kahraman Gazilerimizi, bütün devlet büyüklerimizi, ilim irfan sahibi insanlarımızı, bu ülkeye ihanet etmemiş her kim varsa her birini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum, mekanları cennet olsun. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ANITA KARANFİL BIRAKTILAR

Konuşmaların ardından anma törenine katılan protokol üyeleri dualar ederek Şehit Yahya Kaptan’ın anıtına karanfil bıraktılar.





























