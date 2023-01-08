Yahya Kaptan Şehadetinin 103. Yılında Dualarla Anıldı





Dilovası Tavşancıl Mahallesi’nde bulunan Anıt Mezar başında gerçekleştirilen programa; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla başlayan programda: Araştırmacı, Yazar ve Gazeteci İsmail Kahraman günün anlam ve önemine ilişkin sunumlarını gerçekleştirdi.

Protokol konuşmalarıyla devam eden programda Vali Yavuz da açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti: “Değerli katılımcılar, öncelikle Şehidimiz Yahya Kaptanı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum, mekanı cennet olsun. Bizim 1071’de başlayan diriliş ve kıyamımız bize bir Selçuklu, bir Osmanlı ve bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahşetti ardından da İslam’ı ve İ’la-yi Kelimetullahı Viyana kapılarına kadar yayma, hizmet etme, sancaktarlığını yapma gibi bir ulvi görevi de tebliğ etti. Tarih boyunca bizler, Allah’ın yolunda yürümeyi, kelamını yaymayı, Hakk’ı hukuku haykırmayı, dünyadaki zulmü yok etmeyi hedefleyen ulvi bir davanın yolcusu ve hizmetkârı olmuş; öldürmeyi, katletmeyi ve sömürmeyi değil, yaşatmayı, paylaşmayı arzu etmiş bunun hayalini kurmuşuzdur.”

Hepimiz Bu Eve Sahip Çıkmalıyız

Vali Yavuz konuşmaların devamında: “Bin yıldır bir yolumuz var ve bu yoldan gitmeyi hedefliyoruz. Bizim önce insan ve sonra da Müslüman diye bir derdimiz var. Biz insana baktığımızda inancına, etnistesine bakmayız; mağdur mu, mazlum mu, aç mı, sıkıntısı var mı diye bakarız, sonra Müslümanlığı önceleriz. Bu gayet doğal bir şeydir çünkü Müslüman olmanın gereği de budur. Dolayısıyla biz meseleye bakarken hiç kimsenin etnistesine, inancına bakarak politika geliştirmiyoruz ve tarih boyunca da geliştirmedik. Bu yüzden bu ülkede herkes her şey olabiliyor. Bir Arap Cumhurbaşkanı olsa yadırganır mı? Hayır. Neyi sorgularız? Ay Yıldızlı Al Bayrağımıza, Toprak bütünlüğümüze sahip çıkıyor mu? O zaman siz bizdensiniz kardeşim ama Ay Yıldızlı Al Bayrağa göz diker ve Türkiye’nin toprak bütünlüğüne dikkat etmezseniz karşınızda kocaman bir millet bulursunuz.”

Hepimizin Bir ve Beraber Olmaya İhtiyacı Var

Terör örgütlerinin meydana getirdikleri göç ve akabinde oluşan sıkıntılara değinerek konuşmalarını sürdüren Vali Yavuz: “İslam dünyasını paramparça ediyorlar, insanları katlediyorlar. Milyonlarca insanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırına doğru yönlendiriyorlar ve bu göç yoluyla da Türkiye’de iç karışıklık çıksın istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu dönem bizim artık diriliş, kıyam ve yükseliş dönemimiz. Bu diriliş, kıyam ve yükselişi kim gelirse gelsin değiştiremeyecek. O yüzden hepimizin bir ve beraber olmaya ihtiyacı var.”

Tarihten Ders Almak Bizim İçin Kıymetli ve Değerli

Tarihimizi doğru okumanın ve anlamanın önemine vurgu yapan Vali Yavuz konuşmalarının devamında: “Yahya Kaptan’ı okuyalım ve doğru bir şekilde anlayalım. Tarihimize o kadar yabancılaştık ki biz tarihimizin artık ne olduğunun bile farkında değiliz. Bu toplum etnik kavramlarla yaşamaz, değerleriyle yaşar. Batı menfaati ve çıkarı bilir, biz değerleri biliriz. Çıkar odaklı ilişkiler kurmayız; duygumuzla, vicdanımızla hareket ederiz. O yüzden de bizi akıl dışı bulabilirsiniz ama bizim yaptığımız insani bir duruştur. Gönül olmadan akıl sizi doğru yöne götürmez. O yüzden de biz diyoruz ki; akıl, dil ve kalp üçgeninin aynı şeyi ifade etmiş olması sizi doğru yere götürür. Biz kendimiz için değil dünya için Hakk’ı hukuku haykırıyoruz. O yüzden biz Yahya Kaptan’ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadeleyi önemsiyoruz. Tekrar o acı günler yaşanmasın diye bir ve beraber olmayı önemsiyoruz. Tarihten ders almak bizim için kıymetli ve değerli, evlatlarımızı medeniyet değerleriyle yetiştirmek önemli. Yoksa siz, siz olmaktan çıkmaya başlarsınız ve kendinize yabancılaşırsınız, sonra bu ülkeyi işgal edenlere hayran olmaya başlarsınız ve siz hayran olduğunuz insanların doğru işler yaptığını düşünmeye başlarsınız. Bir süre sonra bu sömürgecilere hayran bir nesil oluşturursunuz ve gençliğimizi çaldırırsınız. O yüzden de biz ulusal şuurun zinde tutulmasını çok önemsiyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Yahya Kaptan’ı rahmetle, minnetle, şükranla yad edelim. Dahası 1071’den bu güne kadar bu toprakların vatan yapılması için canını feda eden Aziz Şehitlerimizi, Kahraman Gazilerimizi, bütün devlet büyüklerimizi, ilim irfan sahibi insanlarımızı, bu ülkeye ihanet etmemiş her kim varsa her birini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum, mekanları cennet olsun. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz ve protokol üyeleri dualar ederek Şehit Yahya Kaptan’ın anıtına karanfil bıraktılar.

Milli Mücadele döneminde Rum ve Bulgar çetelerle savaşarak o bölgelerdeki Müslüman halkı zulümlerden kurtaran Şehit Yahya Kaptan, 103 yıl önce 29 yaşında şehit edilmiştir.

Yahya Kaptan’ın karargâha dönüştürdüğü, direniş planlarını yaptığı ev ile şehit edildiği ev ve naaşının defnedildiği mezar Dilovası ilçesi, Tavşancıl Mahallesi’nde bulunmaktadır.



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