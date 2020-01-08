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“Yahya Kaptan’ı minnetle, şükranla ve rahmetle yad ediyoruz”

Yahya Kaptan’ın ölümünün yüzüncü yılı münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın “29 yıllık kısa ömrüne bunca kahramanlıkları sığdırarak şehit olan, Kocaeli’mizin iftihar kaynağı kahramanımız Yahya Kaptan’ı ölümünün 100. yılında şükranla ve rahmetle anıyoruz.” dedi.

'Yahya Kaptan'ı minnetle, şükranla ve rahmetle yad ediyoruz”

08 Ocak 2020 Çarşamba 16:40

 Başkan Büyükakın yayınladığı mesajda, “Daha 21 yaşındayken amcasına saldıran bir Bulgar’ı öldürüp dağa çıkan Yahya, Müslüman Türk köylerine saldıran Sırp ve Bulgar çetelerine karşı kendi çetesini kurarak savaştı ve “Kaptan” lakabını aldı.

Yahya Kaptan, Balkan Savaşı çarpışmalarına katıldı.

I. Dünya Savaşı'nda Teşkilat-ı Mahsusa’da bulunduğu sürede, Sırplara karşı eylemler gerçekleştirdi.

Halil Paşa’nın Irak cephesindeki mücadelesinde, Arap aşiretlerinin çöl çeteciliği taktiğine, karşı-çeteci eylemler üretti.

1. Dünya Savaşı bittiğinde, Osmanlı orduları merkeze çekilirken, Yahya Kaptan da İstanbul’a geldi. Eski İttihatçıların kurduğu Anadolu’da başlaması olası mücadeleye malzeme ve insan aktarımını sağlamak için Kocaeli Yarımadası’nı kontrol altında tutmayı amaçlayan gizli örgütlerden en önemlisi olan Karakol Cemiyeti’nin Menzil gurubuna katıldı. Dağınık birlikler toplanarak başına Yahya Kaptan getirildi.

Kurtuluş Savaşı başlarında Mustafa Kemal ile ilişki kurdu ve onun direktifleri, İstanbul'daki Karakol Cemiyeti'nin de yardımlarıyla İstanbul'dan Anadolu'ya geçmek isteyenlere yardım etti.

Gebze'de Kuvay-ı Milliye'yi örgütleyerek İstanbul-Kocaeli yöresinde çeşitli eylemlere girişti. Aralık 1918’de Tavşancıl'da konuşlanmış, Ahırkapı (İstanbul) Cephaneliği Baskını, Darıca Un Deposu Baskını, Rum çetelerinin imhası gibi önemli hizmetler yaptı. İttihat ve Terakki kuvvetleriyle Tavşancıl'da girdiği çarpışmada yakalandı ve 9 Ocak 1920'de başı kesilerek öldürüldü. Adı, kentimiz Kocaeli'de pek çok yere verilmiş ve öldürüldüğü yere Mustafa Kemal'in emriyle anıtı dikilmiştir.

Yahya Kaptan gibi tarihi şahsiyetlerimizi her vesileyle anmamız, hatırlamamız ve onların mücadelesinden dersler çıkarmamız gerekiyor.

1.Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşında kahramanca mücadele eden tüm şehitlerimizi ve ölümünün yüzüncü yılında Yahya Kaptan’ı minnetle, şükranla ve rahmetle yad ediyoruz…”

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Anahtar Kelimeler
Yahya KaptanAnmaBüyükakın
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