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Yakamoz Hotel’den Halep Kampanyası!

Dilovası’nda faaliyet gösteren Yakamoz Hotel bünyesinde ki By Çapa Restoran anlamlı bir kampanyaya imza attı.

Yakamoz Hotel'den Halep Kampanyası!

23 Aralık 2016 Cuma 09:55

Halep’de ki savaşa duyarsız kalmayan ve mazlumlar için yardım kampanyası başlatan Yakamoz Hotel By Çapa Restoran, 26 Aralık’a kadar bütün gelirini Halep’e bağışlayacak. Tavşacıl’da ki Otelin işletmecileri Ziya çeken ve Nihat hancı 1 haftalık gelirlerinin bağışlayacaklarını ifade ederek, Halep’e giden yardım konvoylarından etkilendiklerini belirtti. Kızılay ile görüşen otel İşletmecileri 19-26 Aralık tarihleri arasında elde ettikleri geliri Halep’e gönderme kararı aldıklarını belirtti.

DİĞER İŞLETMELERE DE ÇAĞRI YAPTILAR

Yardım kampanyası hakkında bilgi veren Yakamoz Hotel işletmecisi Ziya Çekem, “İşletmemizin önünden geçen yardım konvoylarını görünce bizim de yardım için bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Bu fikirle yola çıkarak elimizden geldiği kadar yardım toplayabilmek adına bu kampanyayı başlattık. Dileğimiz başlattığımız kampanyaya tüm Otel işletmeleri ve restoranların destek vermesi. Umarım kampanyada beklediğimiz rakamın üzerinde bir yardımla Halep’de ki mağdurların ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluruz.”dedi. Evren KIZILTAŞ

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