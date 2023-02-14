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Yangında mahsur kalan özel birey itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Gebze ilçesinde bir dairede çıkan yangında mahsur kalan özel birey, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan özel birey itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

14 Şubat 2023 Salı 17:59

  Yangın, Barış Mahallesi Ezgi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 2. katında çıktı. Daireden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Daireye giren ekipler, mahsur kalan özel birey Hatice Gizem P. isimli kadını kurtararak, merdivenli araç ile binanın dışına çıkardı. Dumandan etkilenen kadın, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansa alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hatice Gizem P., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Hatice Gizem P.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yangın sonrasında evde hasar oluştu.  
 Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. 




İHA
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