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Yangından Acı Haber

Son dakika! Kocaeli'deki tekstil fabrikası yangınında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Yangından Acı Haber

06 Haziran 2019 Perşembe 17:21

 ÇAYIROVA Cumhuriyet Mahallesi Karayel Sokak üzerinde bulunan 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle dün sabah yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün depoyu etkisi altına alırken olay yerine çevre ilçeler ve İstanbul'dan da takviye ekipler sevk edildi. Sürekli patlamaların meydana geldiği depodaki yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber olurken, yangına şahitlik eden çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın sırasında içeride mesaiye gelen yaklaşık 30 kişi bulunduğu, birçoğunun kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı, yaralanan 5 kişinin ise çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Yangın, 30'a yakın araçla itfaiye ekiplerinin 5 bölgeden yürüttüğü yaklaşık 4,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.  Öte yandan fabrikada ilk belirlemelere göre, 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi
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