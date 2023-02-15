banner885
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaraları sarmak İçin Bizde Varız!

Türkiye Beyazay derneği Kocaeli Şubesi merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan deprem felaketi için dernek bünyesinde yardım seferberliği başlattı.

Yaraları sarmak İçin Bizde Varız!

15 Şubat 2023 Çarşamba 12:15

Ayni ve nakdi yardımları kabul eden Türkiye Beyazay derneği Kocaeli Şubesi ilk tırını Malatya’ya gönderdi.


Şube başkanı Furkan Uğur Eşitti: engelli vatandaşlar olarak yaraları sarmak için elimizden gelen neyse onu yapacağız dedi.

Yapılan organizasyonda bir tır gıda malzemesi Türkiye Beyazay Derneği Malatya şubesine gönderildi.

Başkan Furkan Uğur eşitti: Çayırova Kaymakamımız sayın Ahmet Önal bey başta olmak üzere tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Genel merkezimizin öncülüğünde başlatılan kampanyaya karınca kararınca biz de destek olmaya çalışıyoruz. yaraları sarmak için biz de varız dedi. Deprem bölgesi ile ilgili yeni çalışmalarda düzenlemeye çalışacaklarğını söyleyen Başkan Eşitti: tüm gönüllülerimizden bizlere destek olmalarını istiyoruz, madem birlikte sarsıldık, madem birlikte sallandık. Bu yaraları hep birlikte saracağız Diye konuştu.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcıkDilovasıGebzeKocaeliDaricaBeyazay
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Büyükşehir, deprem bölgesinde salgın riskine karşı önlem alıyor Kocaeli Büyükşehir, deprem bölgesinde salgın...
ASIRLARIN FELAKETİ MARAŞ DEPREMİ VE MADENCİLERİN BAŞARISI ASIRLARIN FELAKETİ MARAŞ DEPREMİ VE MADENCİLERİN...
TÜBİTAK’tan “Derin Görü” Sistemi TÜBİTAK’tan “Derin Görü” Sistemi
Enkazdan çıkarıldıktan sonraki tıbbi süreç hastaların yaşamını belirliyor Enkazdan çıkarıldıktan sonraki tıbbi süreç...
TVF, 4 voleybolcunun depremde hayatını kaybettiğini açıkladı TVF, 4 voleybolcunun depremde hayatını kaybettiğini...
Dikiş makineleri depremzedeler için çalıştırılıyor Dikiş makineleri depremzedeler için çalıştırılıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

Kocaeli Büyükşehir, deprem bölgesinde salgın...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtemel salgın hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla Hatay'da dezenfeksiyon...

Haberi Oku