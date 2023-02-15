Yaraları sarmak İçin Bizde Varız!

Ayni ve nakdi yardımları kabul eden Türkiye Beyazay derneği Kocaeli Şubesi ilk tırını Malatya’ya gönderdi.





Şube başkanı Furkan Uğur Eşitti: engelli vatandaşlar olarak yaraları sarmak için elimizden gelen neyse onu yapacağız dedi.

Yapılan organizasyonda bir tır gıda malzemesi Türkiye Beyazay Derneği Malatya şubesine gönderildi.

Başkan Furkan Uğur eşitti: Çayırova Kaymakamımız sayın Ahmet Önal bey başta olmak üzere tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Genel merkezimizin öncülüğünde başlatılan kampanyaya karınca kararınca biz de destek olmaya çalışıyoruz. yaraları sarmak için biz de varız dedi. Deprem bölgesi ile ilgili yeni çalışmalarda düzenlemeye çalışacaklarğını söyleyen Başkan Eşitti: tüm gönüllülerimizden bizlere destek olmalarını istiyoruz, madem birlikte sarsıldık, madem birlikte sallandık. Bu yaraları hep birlikte saracağız Diye konuştu.

İHA