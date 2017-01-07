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Yaşlı kadının cesedi bulundu

İzmit Yenimahalle Hülya Sokak adresinde ikamet eden 85 yaşındaki Selime Cambazoğlu, evinde ölü olarak bulundu. İzmit Yenimahalle Hülya Sokak adresinde ikamet eden hurdacılıkla uğraşan merhum Mehmet Cambazoğlu’ nun eşi Selime Cambazoğlu (85) Cuma günü evde oğlu tarafından ölü olarak bulundu. ŞÜPHELİ ÖLÜM Eve geldiğinde annesi Selime Cambazoğlu, hareketsiz halde gören oğlu, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Cambazoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Tamamlanan incelemelerin ardından Cambazoğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Kalp ve bronşit rahatsızlıkları olduğu öne sürülen 8 çocuk annesi Selime Cambazoğlu’nun cenazesi Yenimahalle Dere Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

Yaşlı kadının cesedi bulundu

07 Ocak 2017 Cumartesi 21:59

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Yaşlı Kadının Cesedi Bulundu
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