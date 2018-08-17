Yaz Okullarına görkemli kapanış

Gebze Belediyesi’nin ücretsiz hizmeti Yaz Okulları’nda bir dönem daha düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde kapalı spor salonunda düzenlenen kapanış törenine ayrıca Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gençlik Hizmetleri İlçe spor Müdürü Gökhan Yavaşer, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Yaz Okulları final töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Köşker, “Saygıdeğer misafirler, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler,

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.



30 BRANŞTA 10 BİN ÖĞRENCİ



İleri teknolojiye, Sosyal medyaya, İnternete ile her geçen gün biraz daha küçülen dünyaya rağmen, Yaz okullarımızda açtığımız branşlarımızın bizi birbirimize daha çok yakınlaştırdığına ve büyük değerler kattığına inanıyorum. Bunları birlikte başardığımız güzel işlerin mutluluğunu paylaşmak arzusuyla söylemekten büyük bahtiyarlık duyuyorum.Böyle dile getirmesi gerçektende çok kolay olsada, Kendi alanında ihtisas yapmış 100 eğitmenlerimizle 30 Branş, 30 Merkezde 10.000 öğrencinin hayallerine, geleceğine dokunduk.



GENÇLERE YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK



Hepimizin de bildiği gibi sanat ve spor ciddi eğitimlerle, Ciddi bir birikimlerle ve disiplinli bir çalışmalarla başarıyı getirmektedir. Çocuklarımızı kendi kaderlerine bırakıp, Tesadüflerle başarılı olmalarına asla istemeyiz. Hz. Ali’nin; ‘’Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’’ sözündeki öğrenmenin ne derece önemli olduğunu gözler önüne seriyor.

Bunun için Yaz Okullarımızı çok fazla önemsiyor, Daha iyi nasıl yapabiliriz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Herkesin ortak noktada buluştuğu, yaparak, uygulayarak ve yaşayarak öğrenmenin en iyi örneğidir yaz okullarımız. Her yıl Gebzeli çocuklarımızın aldığı ücretsiz Yaz Okulları Bu yıl yeni mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşarken, Yeni kayıt döneminin şimdiden yeni branşları da ekleyip yapacak olmanın heyecanı içerisindeyiz.



CANI GÖNÜLDEN KUTLARIM



Eğitimlerini başarıyla tamamlayıp, 2017-2018 yılında mezun olan öğrencilerimizi cani gönülden kutluyorum. Çok önemsediğimiz destekleriniz için, Özverili çabalarınız içinde özellikle siz değerli velilerimizi de tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin gelişmesine ışık tutan, Katkı sağlayan hocalarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Yapılacak daha çok iş var. Birlikte yapacağımız çok icraatlar, vereceğimiz nice mezunlar var. Geriye dönüp baktığımda, Gebze’mizin, göz kamaştıran yükselişine, İlerleyişine bir nebze olsun, Çalışma arkadaşlarımla birlikte katkı sunmaktan onur duyuyorum. Gebze’miz için çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz. Sevgili Gençler, Burada aldığınız eğitimle, İçinizdeki eşsiz kudreti bilerek ve ona göre hareket etmenizi temenni ederim.Zihniniz güçlü, Yolunuz, bahtınız açık olsun diyor, Katılımlarınız için teşekkür ederek, Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum…” dedi. Başkan Köşker’in ardından kürsüye gelen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler “10 binin üzerinde Yaz Okullarına öğrencilerimiz kayıt yaptırmış. Bu organizasyonu gerçekleştiren emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Artık çocuklarımız bu tür faaliyetler sayesinde enerjilerini güzel şeylere harcıyor. Arzu ettiğimiz görüntü burada gördüğümüz görüntü” dedi.



BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ



Konuşmaların ardından protokol üyeleri sporcuların spor aktivitelerinde onlara eşlik etti. Yapılan çekiliş sonrası öğrencilere bisiklet hediye edildi. Çekilişle belirlenen şanlı çocuklar bisikletlerini protokol üyelerinin elinden aldı.