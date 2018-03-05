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Yeni Dönemin Startını Verdi

Çayırova Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan ve öğrenciler üzerinde eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında olumlu gelişmelerin olduğu “Hedef Gelecek” projesi ikinci yılında yeni katılan öğrenciler ile devam ediyor. Bu kapsamda projeye yeni katılan öğrenciler ve ailelerinin katıldığı bir tanıtım programı düzenleyen Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, öğrenci ve velileri ile bir araya geldi.

Yeni Dönemin Startını Verdi

05 Mart 2018 Pazartesi 14:22

 Çayırova Belediyesi Hedef Gelecek Projesi İçin Yeni Dönemin Startını Verdi
Çayırova Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda öğrenci ve veliler ile bir süre sohbet eden Başkan Demirci, Hedef Gelecek projesi hakkında bilgilendirme yaparak velilerin proje hakkında sorularını yanıtladı. 
Hedef Gelecek Projesi İle Öğrencilerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz
İlçe Milli eğitim Müdürü Azmi Tunç, Üsküdar Üniversitesi Yardımcı Doçent Doktor Hüseyin Ünübol ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Malkoç’un da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Demirci: göreve geldiğimiz 4 yıllık süre içerisinde ilçeye dev yatırımlar yaptık. Yaptığımız hizmetler ile adeta çayırova’nın çehresini değiştirdik. Bunların yanı sıra eğitimi her zaman ayrı tuttuk, yaptığımız Anne-Çocuk Kulüpleri Bilgievleri ve Gençlik Merkezleriyle okul öncesinden üniversiteye kadar her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olduk. Bunları yaparken bir şeyin eksikliğini fark ettik. Oda geleceğimizi emanet edeceğimiz özgün fikirli lider ruha sahip gençlerimizin taşıdıkları keşfedilmemiş cevherlerin eksikliği. Bu kapsamda geçen yıl Hedef Gelecek projesini başlattık. Gençlere, yapılan yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak görüyoruz. İçeriği çok güçlü ve uzun analizlerle hazırlık süreci geçiren projeyle katkı sunduğumuz gençlerimizi, en seçkin makamlarda, mevkilerde, vatana millete faydalı parmakla gösterilen bireyler olarak yetiştirmek en büyük hedefimiz. 
Gençlerimizin Her Zaman Yanındayız
Geleceğin belediye başkanları, bürokratları, profesörleri, iş adamları olmalarını da isteriz ama tüm bunlar güzel ahlakla, maneviyatla taçlandığında bir anlam ifade eder. Bizimde muradımız bunu gerçekleştirmek. Projeye katılan öğrencilerimizin her anlamda yanlarında olacağız. Üniversite hayatları boyunca da onların üzerlerinden elimizi çekmeyeceğiz” şeklinde konuştu. Proje hakkında fikir ve düşüncelerini aktaran İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve Üsküdar Üniversitesi Yardımcı Doçent Doktor Hüseyin Ünübol’un konuşmalarının ardından sohbet havasında geçen toplantıda velilerin sorularını yanıtlayan Başkan Demirci ile günün anısına fotoğraf çektiren öğrenciler, hem proje için hem de her anlamda kendilerine destek olduğu için Başkan Demirci’ye teşekkür ettiler. 

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