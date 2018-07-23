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Yıldırım, Iğdırlılar Gününde

Başkan Nihat YILDIRIM, Darıca sahilinde gerçekleşen 10.Şehirler ve Kültürler Kaynasması Festivalinde Iğdırlılar gününe katılım sağladı.

Yıldırım, Iğdırlılar Gününde

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:17

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Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Gebze Şube Başkanı Nihat YILDIRIM'ın konuşması;

Iğdır binlerce yıllık tarihi eserleri, doğal güzellikleriyle Nuh’un gemisine liman olmuş, doğunun Çukurovası’dır. Iğdır bereketli toprakların adresidir. Üç ülkeye sınırı olan tek ilimizdir. Güneşin ilk doğduğu Doğu Anadolu’nun yıldız şehridir Iğdır. Iğdır elması ve Iğdır kayısısıyla doyumsuz lezzetler diyarı Iğdır. 
Dernek yönetimimize bu güzel geceden dolayı teşekkür ediyor, gecemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
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Anahtar Kelimeler
Nihat YıldırımDaricaığdırlılarGebze
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