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Zabıta Mevzuat Eğitimleri Başladı!

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline Basın İlan Kurumu’nda...

Zabıta Mevzuat Eğitimleri Başladı!

13 Şubat 2017 Pazartesi 10:46

 5326 sayılı kabahatler kanunu ve 5393 belediye kanununu kapsayan mevzuat ile ilgili eğitim verildi. Tüm zabıta memurlarının katılım gösterdiği ve gün boyu süren mevzuat eğitimi semineri, İçişleri Bakanlığı Baş Kontrolörü Recep Demir tarafından gerçekleştirildi. Demir, seminerde mevzuata dair kabahatler kanunu ve belediye kanununu tüm yönleri ile zabıta memurlarına aktardı. Demir, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek ve görevini en iyi şekilde yerine getirebilmek için mevzuata hakim olmanın önemine değindi.

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