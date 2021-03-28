banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zabıta yemek fabrikalarını denetledi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gebzelilerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünler tüketebilmeleri için çalışmalarına devam eden zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede faaliyet gösteren yemek üretimi yapılan tesisleri denetledi.

Zabıta yemek fabrikalarını denetledi

28 Mart 2021 Pazar 22:12

Toplu yemek üretimi yapılan tesislerde soğuk hava depoları, gıda saklama alanları, pişirme ve hazırlama noktalarında hijyen, temizlik kuralları doğrultusunda denetim yapan zabıta ekipleri; kurallara uymayan iş yerlerine gerekli uyarıları yaparak idari yaptırım uygulanmak üzere yasal işlem başlattı. Zabıta ekipleri ayrıca, iş yerlerini ilaçlatmaları ve atık yağların kanalizasyon giderlerine dökmemeleri ve geri dönüşüme kazandırmaları hususunda yetkililere uyarılarda bulundu. Periyodik denetimlerin devam edeceğini dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların şikayetlerini Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 0(262) 641 78 08 numaralı telefonu arayarak bildirmeleri çağrısında bulundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KovidKocaeliKarantinaCezaKaza
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOCAELİ VANLILAR FEDERASYONU KURULDU KOCAELİ VANLILAR FEDERASYONU KURULDU
Dinamizmimiz Bizim En Büyük Gücümüzdür Dinamizmimiz Bizim En Büyük Gücümüzdür
Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle ev hanımları için çevrimiçi el sanatları kursları başlattı. Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle ev hanımları...
Başkan Büyükakın “Daha güzel yarınlar için gece gündüz çalışıyoruz” Başkan Büyükakın “Daha güzel yarınlar için...
Gebze Stadı’nda zemin hafriyatı kaldırılıyor Gebze Stadı’nda zemin hafriyatı kaldırılıyor
Darıca’nın en büyük camisi açıldı Darıca’nın en büyük camisi açıldı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

KOCAELİ VANLILAR FEDERASYONU KURULDU
Kurucu başkanlığını, eski Kocaeli Vanlılar Dernek Başkanı Ahmet Turak’ın üstlendiği Kocaeli Vanlılar...

Haberi Oku