Zabıta yemek fabrikalarını denetledi

Toplu yemek üretimi yapılan tesislerde soğuk hava depoları, gıda saklama alanları, pişirme ve hazırlama noktalarında hijyen, temizlik kuralları doğrultusunda denetim yapan zabıta ekipleri; kurallara uymayan iş yerlerine gerekli uyarıları yaparak idari yaptırım uygulanmak üzere yasal işlem başlattı. Zabıta ekipleri ayrıca, iş yerlerini ilaçlatmaları ve atık yağların kanalizasyon giderlerine dökmemeleri ve geri dönüşüme kazandırmaları hususunda yetkililere uyarılarda bulundu. Periyodik denetimlerin devam edeceğini dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların şikayetlerini Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 0(262) 641 78 08 numaralı telefonu arayarak bildirmeleri çağrısında bulundu.
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