Zabıta yemek fabrikalarını denetledi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gebzelilerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünler tüketebilmeleri için çalışmalarına devam eden zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede faaliyet gösteren yemek üretimi yapılan tesisleri denetledi.