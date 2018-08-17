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Zabıtadan bayram denetimleri

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yaklaşan Kurban Bayramında denetimlerini ilçe genelinde sıklaştırdı.

Zabıtadan bayram denetimleri

17 Ağustos 2018 Cuma 11:46

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 Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda ilçede faaliyet gösteren gıda üretim ve satış yerlerine yönelik denetimlerine hız veren zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler ayrıca; kent merkezinde bulunan işyerlerinden bazılarının yaptığı işgalleri kaldırttı. İlçe genelinde faaliyetlerini sürdüren tatlı, şeker satış ve imalathanelerini de denetleyen zabıta ekipleri ayrıca; kurban satış alanında genel düzen ve intizamı sağlayarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınması gereken evrakları da kontrol ediyor. Denetimlerin devam edeceğini dile getiren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri bayram süresinde Alo 153 ve 0262 6427808 numaralı telefonlardan vatandaşların şikayet ve taleplerini iletebileceklerini bildirdi. 

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