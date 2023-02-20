banner875
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

1 gün boyunca enkazda kalmıştı, bu kez 82 cana umut olan ekibin parçası oldu (videolu haber)

- "Yıllar sonra aynı duyguları tekrar yaşadım"

1 gün boyunca enkazda kalmıştı, bu kez 82 cana umut olan ekibin parçası oldu (videolu haber)

20 Şubat 2023 Pazartesi 12:09

 17 Ağustos 1999 depreminde 1 gün boyunca enkaz altında kalan ve kendi imkanlarıyla kurtulan itfaiye eri Kudret Demirel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında 82 kişiyi kurtaran ekibin parçası olarak görev yaptı. Görev sürelerinin bitmesiyle eşi ve çocuğuna kavuşan Demirel, "17 Ağustos 1999 depreminde İzmit'te yaşıyordum. Enkaz altından çıktım. Kendimi ve kardeşimi kendi çabalarımla kurtardım ama babamı kaybettim. Yıllar sonra oraya gidince aynı duyguları yaşadım" dedi.   
 Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, görev süresini tamamlayarak Kocaeli'ye döndü. 82 kişiyi kurtaran 108 kişilik ekibin parçası olan itfaiye eri Kudret Demirel de eşi Betül'e ve 2 yaşındaki oğlu Ali'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 17 Ağustos 1999 depreminde 1 gün boyunca enkaz altında kalan 37 yaşındaki Kudret Demirel, kendi imkanlarıyla kendisini ve kardeşini kurtarmış fakat babası depremin 3. gününde enkaz altında hayatını kaybetmişti. 17 Ağustos'tan sonra itfaiye eri olan Demirel, bu kez Kahramanmaraş depreminde bambaşka bir hikaye yaşadı. 13 gün boyunca 82 kişiyi kurtaran ekibin parçası olan Kudret Demirel, yaşadıklarını anlattı. 
 
  "Yıllar sonra aynı duyguları tekrar yaşadım" 
  13 gün boyunca deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında görev yapan Kudret Demirel, 17 Ağustos'ta 1 gün boyunca enkaz altında kaldığını belirtti. Kendisinin ve kardeşinin kurtulduğunu fakat babalarının vefat ettiğini anlatan Demirel, 
"17 Ağustos 1999 depreminde İzmit'te yaşıyordum. Enkaz altından çıktım. Kendimi ve kardeşimi kendi çabalarımla kurtardım ama babamı kaybettim. Yıllar sonra oraya gidince aynı duyguları yaşadım. Kocaeli İtfaiyesi olarak oraya gider gitmez çalışmalarımıza başladık. Allah'a şükür, 80'i aşkın kişiyi sağ salim kurtardık. Kaybettiklerimiz adına da çok üzgün anlar yaşadık. Dediğim gibi, orada yıllar sonra aynı duyguları tekrar yaşadım. Hiç uyumadan milletimize hizmet etmeye çalıştık. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın da sürekli bizimleydi ve bizlere moral ziyaretleri yaptı. Bütün ekipmanlarımızla birlikte canla başla çalıştık. 17 Ağustos'ta ben enkaz altında 1 gün kalmıştım, babamı ise 3. günde hayatını kaybetmiş şekilde çıkarmıştık" dedi.  
 
  "Bizim için zor bir süreçti ama o tereddüt etmeden seve seve gitti" 
  Zor bir süreç geçirdiklerini fakat bir o kadar da gururlandıklarını söyleyen eşi Betül Demirel ise "Bizim için çok zor bir süreçti ama o hiç tereddüt etmeden seve seve gitti. Orada bir cana bile dokunabildiyse ne mutlu bize. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Kocaeli İtfaiyesi olarak ön plana çıkmaları da bizim için çok gurur verici oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 





İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcıkDilovasıGebzeKocaeliDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı
Antikkapı'dan çadır kente kalıcı mutfak Antikkapı'dan çadır kente kalıcı mutfak
Enkaz altında telef olan hayvanlar hastalık riskine karşı gömüldü Enkaz altında telef olan hayvanlar hastalık riskine...
Deprem bölgesine odun ve un yardımı yaptılar Deprem bölgesine odun ve un yardımı yaptılar
Depremzedelerin içini ısıtabilmek için çalışıyorlar Depremzedelerin içini ısıtabilmek için çalışıyorlar
Depremzede çocuklar için oyun parkı yapılıyor Depremzede çocuklar için oyun parkı yapılıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kaza...
- Direğe çarpıp takla atan araçtaki 3 kişi hafif şekilde yaralandı

Haberi Oku