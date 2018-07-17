15 Temmuz Destanı Çayırova’da Bir Kez Daha Yaşandı

Şehitler İçin Kur’an Okundu

15 Temmuz 2016 yılında fetö terör örgütünce yapılan hain darbe girişiminin 2. Yıldönümünde Çayırova’da darbe şehitleri anıldı. Darbenin unutulmaması için bir dizi etkinlikler düzenleyen Çayırova Belediyesi ilk olarak 15 Temmuz Kahramanları ve tüm Şehitler için Kur’an-ı Derim Tilaveti okuttu. 12 Temmuz Perşembe günü Akse Semt Meydanında gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim ve dua programının ardından 15 Temmuz günü şehitleri anma yürüyüşü ve anma programı düzenleyen belediye binlerce Çayırova’lıyı Demokrasi Meydanı’nda buluşturdu.

Üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen yine ilk günki gibi aynı canlılık ve ruhla Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutlayan Çayırova’lılar Fatih Caddesi tünel üstünden, Demokrasi Meydanına kadar ellerinde Türk Bayrakları ve Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez sloganlarıyla yürüyüşlerini gerçekleştirdiler. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin en ön sırada yer aldığı ve uzun kuyrukların oluştuğu yürüyüşte 7’den 70’e tüm Çayırova’lılar Demokrasi Meydanına akın etti.

Ellerinde Türk Bayrakları ile meydanı dolduran vatandaşlara hitap eden Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, 15 Temmuz’un 2. Yıldönümünde aynı ruhla o günleri yaşadıklarını belirtti. O karanlık gecede Türkiye’nin tek yürek olduğunu söyleyen Demirci, “O gün Türkiye çok önemli bir sınavı başarıyla verdi. Darbeci hainlerin karşısına 7’den 70’e bu millet çıktı. Dur dedi ve Türkiye çekilmek istendiği karanlık geceye ve geleceğe mahkum olmadı. Buradan siz değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sizler var oldukça bizler buradayız.” dedi.

Konuşmasının başlarında bu mesajları veren Demirci, sözlerine şu şekilde devam etti. “15 temmuzda her şey tüm dünyanın gözleri önünde oldu. Milletimiz sahnelenen oyunu gördü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, meydanları doldurdu. Darbeci hainlerse, milletin emaneti olan silahları, millete doğrulttular. Uçaklarla, helikopterlerle, acımasızca bombaladılar. Tankla, topla, tüfekle saldırdılar. Fakat bu yüce millet sadece elinde bayrağı, yüreğindeki cesareti, kalbinde imanıyla direndi. Tekbirlerle tankların üzerine yürüdü. Esareti ve boynuna vurulmak istenen zincirlerini kırdı attı. Ezanına, bayrağına, devletine, geleceğine sahip çıktı. Birliğine, dirliğine, özgürlüğüne, bölünmez bütünlüğüne sahip çıktı. Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktı. Binlerce yıllık devlet geleneği olan bu millet, hamdolsun ülkenin kaderini namerde teslim etmedi.”

"15 temmuz gecesi Tüm Türkiye’yle birlikte Çayırova da ayaktaydı. Fatih Caddesi’nden başladığımız yürüyüşün sonunda, Karakol Meydanında toplandık. Onbinlerce hemşehrimizle birlikte, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktık. Bazı kesimlerin, unutturma çabalarına rağmen, 15 temmuzu unutmayacağız, unutturmayacağız. Her yıl, aynı yolu yürüyeceğiz. Aynı yerde toplanacağız. Çocuklarımızın, gençlerimizin, gelecek nesillerimizin hafızalarına, nakış nakış işleyeceğiz. 249 kahramanımızın, şehadetini anlatacağız. 15 yıl sonrasının 15 temmuzlarına fırsat vermeyecek nesilleri, inşallah hep birlikte yetiştireceğiz.”

Başkan Demirci, “Vakit Büyük Türkiye’nin Vaktidir”

“Son yıllarda, hayati sınavlar verdik. Millet olarak, ağır bedeller ödedik. Fakat geleceğimizi, istiklalimizi, istikbalimizi kazandık. Adeta küllerimizden yeniden doğduk. Siyasi tarihimizin en büyük kazanımlarından birini, hayata geçirdik . Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine, geçiş yaptık. Artık şimdi, güçlü Türkiye’nin vaktidir. Ekonomide, siyasette, dış politikada, askeri alanda, bilimde, teknolojide, enerjide, üretimde, eğitimde, sağlıkta, tarımda ve her alanda, şahlanışın vaktidir. Şimdi dirilişin, kuruluşun vaktidir. Sabırla çok çalışmanın, gönüller fethetmenin vaktidir. Dini, dili, kökeni, dünya görüşü ne olursa olsun, tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet ülküsüne sımsıkı sarılmanın vaktidir. 81 milyon vatan evladıyla, yekvücut olmanın vaktidir. 2023 hedeflerine doğru, dörtnala koşmanın vaktidir. Tüm dünyaya, umut, iyilik, adalet ve barış getiren Büyük Türkiye’nin vaktidir.”

Demirci, “Çayırova ailesinin bir ferdi olmaktan, onur duyuyorum”

Bu gece, 15 Temmuzdaki şevk ve heyecanla bu alanı dolduran, siz vefakar hemşehrilerimle, gurur duyuyorum. Bu şerefli milletin, Çayırova ailesinin bir ferdi olmaktan, onur duyuyorum. Bana sizlere hizmet etme imkanı verdiği için yüce mevlaya şükrediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milli iradeye ve bizlere sahip çıktınız. Namerde yedirmediniz. Bizim de buna layık olmak için gece gündüz çalışmak, hizmet etmek boynumuzun borcudur.”

Kahraman Ömer Halisdemir Unutulmadı

Demokrasi Meydanı’nda binlerin katılımıyla coşku ile gerçekleştirilen programın en önemli anı ise darbecilere büyük bir hezimet yaşatan ve o gece ülkenin kaderini değiştiren Şehit Asb. Ömer Halisdemir’in babası ve kardeşinin katılımı oldu. Kahraman şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir’in program alanına girişiyle tüm Çayırova’lılar büyük bir duygu seli yaşadı. 7’den 70’e büyük bir ilgi ile karşılanan Hasan Hüseyin Halisdemir tüm Çayırova’lılara teşekkür etti. Böyle anlamlı bir gecede Çayırova’lılara yaşatmış oldukları gururdan dolayıda teşekkür eden Halisdemir, Türkiye’nin dört bir yanında Ömer Halisdemir’lerin Türkiye’ye sahip çıktığını söyledi.

Programın ilerleyen saatlerinde Demokrasi Meydanı’nı dolduran binlerce Çayırova’lı Saleh Sabr ve Aziz Engin’in Memleket Türkülerine eşlik etti. Şehitler Ölmez, Vatan Sana Canım Feda gibi anlamlı şarkıların seslendirildiği konserde duygu yüklü anlarda yaşandı. Yine programa büyük bir renk katan Hedef Gelecek öğrencileri 249 şehidin isimlerini haykırdı. Uzun bir süre ayakta alkışlanan gençler açmış oldukları Türk Bayrağı’yla da katılımcıları coşkulandırdı. Gerçekleştirilen Şehitleri Anma Yürüyüşünün ardından Demokrasi Meydanı’nda geçen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti gece yarılarında sona erdi. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin katılımıyla gerçekleşen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ali Osman Gür, Milliyetçi Haraket Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban protokolde yerini aldı.