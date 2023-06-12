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2 Günlük Kıyasıya Yarışta Dereceye Girenlere Ödüllerine Kavuştu

Çayırova Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği satranç turnuvasında dereceye giren sporcular ödüllerine kavuştu.

2 Günlük Kıyasıya Yarışta Dereceye Girenlere Ödüllerine Kavuştu

12 Haziran 2023 Pazartesi 11:40

  10-11 Haziran tarihlerinde Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Satranç Turnuvası sona erdi. Çayırova’da iki gün boyunca festival havasında gerçekleşen turnuvada, 21 ilden 6 yabancı toplamda 434 sporcu ter döktü. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda iki gün boyunca rakipleriyle mücadele eden sporcular, dostane görüntülerle turnuvaya noktayı koydu. Çayırova Belediyesi 2. Satranç Turnuvası, ikinci gün oynanan üç tur sonrasında gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Ödül törenine Çayırova Belediye Başkan Yardımcıları Sadettin Arıkboğa, Kenan Tuzcu, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin ile protokol katılım sağladı. 
  Çayırova Belediyesi 2. Satranç Turnuvası’nda son maçın tamamlanmasının ardından ödül törenine geçildi. Törende 8 kategoride ilk 10’a giren sporculara ödülleri verildi. 


İHA
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