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2017'de Hizmetler Katlanarak Sürecek!

Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle 2016 yılı Yönetimi Gözden Geçirme toplantısında bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “2016 yılında çözüm odaklı projelere ve çalışmalara imza attık.

2017'de Hizmetler Katlanarak Sürecek!

23 Aralık 2016 Cuma 15:14

2017 yılı bizim için çok daha verimli geçecek. Hizmetlerimize hizmet katarak yeni projelerimizle Gebze’mize modern şehir kimliğine kavuşturacağız” dedi.

Başkan Köşker ve ekibi, 2016’yı masaya yatırdı. Gebze Belediyesi 2016 yılı Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı, Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yönetiminde yapıldı. Toplantıya belediye başkan yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, başkan danışmanı Şakir Bitmez ve birim müdürleri katıldı.


KURUMSAL BİR BELEDİYE

Gebze Belediyesi üst yönetimi tarafından belediyeye tesis edilen Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu, sürekliliğini ISO 9001:2008 standartları, kalite, politika ve hedeflerine uygunluğunun gözden geçirilmesi için gerekli çalışmaların belirlenmesini ve kontrol altına alınması amacıyla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gebze Belediyesi olarak kurumsal bir belediye. 2016 yılında çözüm odaklı projelere ve çalışmalara imza attık.


2017 YILI VERİMLİ GEÇECEK


Bir yılı geride bıraktık. Dolu dolu bir yılı geriden bıraktık. Başarı ve hizmet bir ekip işi. 2017 yılı bizim için 2016 yılından daha verimli nasıl geçer diyerek planlarımızı ve projelerimize hız vereceğiz. İnanıyorum ki 2017 yılı bizim için çok daha verimli geçecek. Hizmetlerimize kaldığımız yerden katlayarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler
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