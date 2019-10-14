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50 bin ziyaretçi, 150 bin kitap satıldı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilkini gerçekleştirdikleri, ilçe ve bölge halkının büyük teveccüh gösterdiği kitap fuarını, yayın evlerinden aldıkları bilgilere göre 50 bin kişinin ziyaret etiğini ve 150 bin kitap satıldığını söyledi.

50 bin ziyaretçi, 150 bin kitap satıldı

14 Ekim 2019 Pazartesi 12:00

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi Çayırova Kitap fuarını değerlendirdi;

4-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen Çayırova Belediyesi birinci kitap fuarı ilçeye önemli bir kültürel hareketlilik getirdi. 60 yayın evinin 200 bin kitapla katıldığı, 40 yazarın söyleşi ve imza günü gerçekleştirdiği fuardan son derece memnun olduğunu söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe ve bölge halkının fuara olan ilgisi, yayın evi ve yazarların memnuniyetinin kendilerini de mutluğu ettiğini belirterek, yayın evlerinden aldıkları bilgiye göre 50 bin ziyaretçi ve 150 bin kitap satılmasının ilk olmasına rağmen çok önemli olduğunu, gelecek yıllarda  daha fazla yayın evi yazarla geleneksel hale getirecekleri fuara katılımın yüksek olması için çalışacaklarını söyledi.

25 BİN ÖĞRENCİ ZİYARET ETTİ

Fuar öncesinde 20 bin öğreniciye kitap kumbarası dağıtıklarını, öğrencilerin biriktirdikleri paralarla fuardan kitap almalarını kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Çiftçi, 10 gün içinde ilçemizdeki 25 bin öğrencinin fuarı ziyaret ettiğini kaydetti.

İMKANLARI EĞİTİM İÇİN SEFER EDECEĞİZ

En büyük yatırımın, insana eğitime ve geleceğe olan yatırım olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi,” İrfan medeniyetimize ve kültürel kodlarımıza sahih çıktığımız müddete hiçbir zaman sırtımız yere gelmeyecek. Bizler Çayırova’nın yarınları olan çocuklarımın geleceği için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. ”dedi

İLÇEMİZE DEĞER KATTI

İlçemize ve bölgemize değer katan, seçkin yazarlarımızın Çayırova’yı tanıması ve anlatması açasından güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çiftçi, “Bu yıl attığımız bu eğitim ve kültür tohumun, önümüzdeki yıllarda bereketli bir şekilde filizlenip yeşermesini ve geleceğimizin de bu tohumun yücelttiği çınarlarda gölgelenmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Başta yazarlarımız olmak üzere yayın evlerine ve kıymetli vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

 

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