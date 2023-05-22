700 yıllık tarihi Tavşancıl Evleri yenileniyor

Doğal Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisine alınan Tavşancıl Mahallesi, 700 yıllık geçmişiyle tarih kokuyor. Tavşancıl Mahallesi'nde 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dilovası Belediyesi'nce yürütülen çalışmalarla 21'i tescilli, 46'sı tescilsiz toplam 67 tarihi binanın yenilenmesi için çalışmalar başladı.

YAHYA KAPTAN’IN EVİDE RESTORE EDİLİYOR

Tarihi evlerin yenilenmesi ve rölöve çalışması devam ederken, Osmanlı hamamında da çalışmalara başlandı. Ayrıca Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yahya Kaptan'ın Dilovası ilçesinde şehit edildiği ev de restore ediliyor.

700 YILLIK TARİHİ EVLERİMİZİ YENİDEN CANLANDIRIYORUZ

Dilovası’nın tarihi bir ilçe olduğunu ve çalışmalarını da bu çerçevede yaptıklarını söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dilovası; sanayi kenti, kültür kenti olmasının yanısıra aynı zamanda tarih kenti. Burada; Osmanlı döneminden kalan 700 yıllık tarihi yapılarımız var. Şu anda tek tek yapıların restorasyon çalışmaları başladı. 700 yıllık tarihi evlerimizi yeniden canlandırıyoruz.

100 MİLYONLUK DEV BÜTÇE