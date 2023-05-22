7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu iş dünyası için bir fırsat: Mutlaka faydalanın

Kocaeli Ticaret Odası, en geniş kapsamlı yapılandırma fırsatlarından biri olan, ‘7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu’ ile ilgili bilgilendirme semineri düzenledi. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Barış’ın Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Yılmaz ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıda, Vergi Dairesi Başkanı Dr. Osman Eşgin ile SGK İl Müdürü İsmail Ünlü, kanunun önemine vurgu yaparak, kapsamı hakkında iş insanlarına detaylı bilgiler verdi.

BARIŞ: ODA AİDAT BORÇLARI DA YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Başkan Yardımcısı Barış, “Çok geniş bir alanda düzenlenen bu kanunla kamuya olan borç yükünün azaltılması ve borçların taksitler halinde ödenmesi mümkün hale gelmektedir. 2022 ve önceki yıllara ait Kocaeli Ticaret Odası aidat borçları da bu kanun kapsamında yapılandırılabilir. Ana para 9 taksitte ödenebilmekte, gecikme cezaları silinmektedir. 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek olan bu yapılandırmanın getirdiği fırsatlardan iş insanlarının azami oranda yararlanmasını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda ilimizin en yetkili isimlerini sizlerle bir araya getirdik. Özellikle pandemi döneminde tüccar ve esnafların ödemelerinde sorunları yaşadığını biliyoruz. Bu kanunun da firmalarımıza nefes aldıracağını düşünüyoruz. Bunun yanında vergilerini düzenli ödeyen işletmelere de da daha fazla destek olunmasını bekliyoruz” dedi.

SGK İL MÜDÜRÜ ÜNLÜ: BEYAZ BİR SAYFA AÇMAK İÇİN…

Akabinde SGK İl Müdürü İsmail Ünlü yapılandıra ile ilgili sunumuna geçti. “Yapılandırma kanunları iş dünyamız için çok önemli ve anlamlı” diyerek konuşmasına başlayan SGK İl Müdürü Ünlü, “Neden yapılandırma kanunundan faydalanmalıyız çok önemli bir soru. Bu yapılandırmayla, kurumumuzla olan iş ve işlemlerinizde beyaz sayfa açmak, sizlere sunduğumuz teşviklerden yararlanmak mümkün hale geliyor. Ayrıca iş hayatınızın daha sağlıklı gitmesi için birçok avantajlar da içeriyor. Bu kanunun mutlaka dikkate alınmasını rica ediyoruz. Tüm iş inanlarının, çevresine birer vergi müşaviri gibi yapılandırmanın tanıtımını yapması, fiziken bu toplantıda bulunamayanların da faydalanması çok önemli” ifadelerine yer verdi.

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI EŞGİN: ‘AF ÇIKTI’ YANLIŞ BİR SÖYLEM

Vergi Dairesi Başkanı Dr. Eşgin ise, Kocaeli’nin vergi tahakkukundaki güncel verilerini paylaşarak, “Kocaeli olarak 2021- 2022 yıllarında vergi tahakkukunda 4. sıradayız. Her yıl bütçeye artan oranda vergi tahsilatı sunuyoruz. Basında sürekli ‘af çıktı- af çıktı’ deniyor. Bu yanlış bir söylem. Bizim kanunlarımız af kanunu değil. Sanki vergiler toplanmıyor da sürekli affediliyor diye bir algı var. Bu çok yanlış bir algı. 2021 yılında Kocaeli’de tahakkuk eden vergilerin yüzde 90.3’ünü tahsil ettik. 2022 yılında da yüzde 93.7’sini tahsil ettik. Her 100 liranın, 94 lirasını tahsil edebiliyoruz. Sürekli bir şeyler affediliyor diye bir algı oluşmasın. Vergi tahsilatında Kocaeli’nin çok özel bir yeri var. 2023 yılında da vergi tahsilatı anlamında 2. Sıradayız. Kocaeli Ticaret Odamızın değerli başkanı ve iş dünyamıza, vergi tahsilatına yapmış oldukları katkılardan dolayı size teşekkür ediyoruz.

‘ÇOK KAPSAMLI BİR YAPILANDIRMA’

Kayıt dışı ekonomiyle çok ciddi mücadele ediyoruz. 2021 yılında yaklaşık 5 bin civarı saha denetimi yapmışken 2022 yılında 27 bin civarı saha denetimi yaptık. Nokta nokta adreslere gidip adres denetimi yaptık. Yani 5 kat arttırdık. Biz şehirde elimizden geleni yapıyoruz. Odamızla da uyumlu ve irtibatlı bir şekilde çalışıyoruz. Bu yapılandırma kanunu çok kapsamlı. Bir yandan kesinleşmiş alacaklarla ilgili hükümler olmakla birlikte başka hükümler de var. Davalık süreçlerin sulh yoluyla kapatılması, vergi incelemesi geçirmişse onunla ilgili düzenlemeler de var. Çok kapsamlı bir kanun. Mutlaka faydalanmanızı istiyoruz. Dilerseniz işyerlerinize de gelebilir, istişare edebiliriz. Bu fırsatı kaçırmayın” dedi.