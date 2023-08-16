Afetlere Dayanıklı Toplumlar Projesi İş Birliği Getirdi

Gebze Teknik Üniversitesi ve Kagawa Üniversitesi, Afetlere Dayanıklı Toplumlar İçin Araştırma ve Eğitim Kompleksi Projesi kapsamında iş birliği yaptı. Heyet üyeleri GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar’ı ziyaret ederek süreç hakkında bilgi sundu.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Japonya'nın Kagawa Üniversitesi öncülüğünde yürütülen, "SATREPS-MARTEST Afetlere Dayanıklı Toplumlar Geliştirmek İçin Araştırma ve Eğitim Kompleksi Kurulması Projesi” ne dair detayların konuşulduğu toplantı GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde gerçekleştirildi.

GTÜ ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri de katıldı. Toplantıya katılan isimler: Hyogo Üniversitesi'nden Prof. Mayumi Sakamoto ve Shizuka Tachibana, Gifu Üniversitesi'nden Dr. Maki Koyama, 3.11 Memorial Network'ten Dr. Masaharu Nakagawa, Edogawa Üniversitesi'nden Prof. Kunihiko Kumamoto. Ayrıca toplantıda Kızılay da yer aldı. Toplantı kapsamında, Kentsel Afet Riskinin Azaltılması ve Afet Bilincinin Geliştirilmesi başlığı altında çalışma grubu faaliyetleri değerlendirildi.

İlgili heyetler, toplantıda alınan kararlar ve yapılacak faaliyetler hakkında bilgi sunmak üzere Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar’ı ziyaret etti. Türk ve Japon heyetlerin projeyi ciddiyetle yürütmesinin başarılı sonuçlara ulaştıracağını belirten Rektör Mantar, “Deprem konusunda yeni teknolojiler geliştirme ve bu alandaki farkındalığı artırma hedefimizle, bu proje aracılığıyla, Türkiye'deki kurumların depreme hazırlık düzeyini yükselterek şehirleri ve bölgeleri afetlere karşı daha hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz. Hem Türk hem Japon ekiplerin bu projeye büyük önem verdiklerini ve alanında uzman bilim insanlarının iş birliğiyle çalıştıklarını belirtmek isterim.” diye konuştu.

GTÜ olarak projede önemli bir rol üstlendiklerini belirten Rektör Mantar konuşmasını şöyle sürdürdü; “Üniversitemiz, dünya genelinde tanınan bir üniversite olarak inşaat mühendisliği alanında sağlam bir bilgi birikimine sahiptir. Bu projede yer alan akademisyenlerimizin projeye büyük bir ilgi gösterdiğini ve heyecanla çalıştığını ifade etmek isterim. Üniversitemizin İnşaat Mühendisliği Bölümü hem teorik hem de pratik bilgi birikimini Japon meslektaşlarımızın bilgi birikimiyle birleştirerek projeye önemli katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda, projenin diğer bileşenlerini de dahil ederek çalışmalarımızı sürdürmeye hazırız. Proje etkinliklerinin her aşamasında yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu önemli projenin, Türkiye ve dünya için büyük faydalar sağlayacağına olan inancımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Görüşmede ayrıca, Kahramanmaraş Depremleri sonrası afet bölgesinde gerçekleştirilecek çalışmalar ve depremzedelerle yapılacak anket çalışmalarının planlaması yapıldı. Bu çalışmaların sonuçları, deprem tahliye davranışlarının belirlenmesi ve Marmara Bölgesi'nde afete hazırlık çalışmalarında nasıl uygulanabileceği konusunda temel oluşturacaktır.

Proje üyeleri ayrıca, 17 Ağustos 1999 depreminin anma etkinliklerine katkıda bulundu. Tüm bunların yanında, proje üyeleri deprem bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulunacak ve bölgede farklı kurumlar ve yetkililerle iş birliği yaparak ortak çalışmalar gerçekleştirecektir.