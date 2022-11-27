Ağrılıların hayali gerçek oldu

Dilovası Ağrılılar Derneği Başkanı Şerif Bozkurt ve ekibi büyük bir başarıya imza atarak dernek binası için yaptıkları çalışma ile topladıkları parayla derneğin yapılacak binası için arsayı satın aldılar.

2009 yılında kurulan ve bu güne kadar dernek binası yapılması için birkaç kez para toplanmasına rağmen bir türlü girişimde bulunulamamıştı. Ancak yaklaşık iki yıl önce göreve başlayan ve göreve başladığı günden bu yana sosyal sorumluluk projeleri ile gönülleri feth eden Dilovası Ağrılılar Dernek Başkanı Şerif Bozkurt ve yönetimi Ağrılılar Derneği olarak büyük bir başarıya imza atarak dernek binasının yapılması için öncelikle derneğe arsa aldılar.

4 KATLI DERNEK BİNASI YAPILACAK

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi arkasında bulunan 260 metrekare arsayı dernek binası yapmak üzere alan Bozkurt ve ekibi kısa sürede üzerine 4 katlı içerisinde toplantı ve etkinliklerin yapılabileceği geniş bir alan, yönetim idari katı ve toplantı odası, kütüphane ve kitap okuma odası, mescit ve WC’ler yer alacak.

HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Dilovası Tapu Müdürlüğüne giderek 260 metrekare arsayı derneğin üzerine alan Başkan Bozkurt ve yönetimi burada yaptığı açıklama da “Dilovası’nda ki hemşerilerimin desteği ile yaklaşık 2 yıl önce göreve gelirken Dilovası’nda geniş bir nüfusa sahip olmamıza rağmen bugüne kadar kendi dernek binamızı alamamanın burukluğunu yaşadığımızı belirterek ilk işimizin derneğimizin kendi binasının yapılması için ne gerekiyorsa yapacağımızı söylemiştik. Çok şükür ki hemşerilerimiz bize güvendi ve bir hayali gerçekleştirmek için önemli adım atarak 260 Metrekare araziyi derneğimizin üzerine geçirdik.

BAŞKAN ŞAYİR’E ÖZEL TEŞEKKÜR

Dernek arazimizin alınmasında Dilovası sevdalısı, Dilovası’nda yaptığı hizmetlerle her geçen gün ilçemizi daha güzel bir kent haline getiren, Ağrılılara gönül vermiş, STK’ların en büyük destekçisi olan fahri üyemiz Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir’e yerin bulunmasından ve alınmasından dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum.

SIRADA DERNEK BİNASI VAR

Ayrıca yine İstanbul ve Kocaeli’den bir çok Ağrılı sanayicilerimiz, işadamlarımız ve hemşerilerimizin de desteği ile hayalimizi gerçekleştirdik. Şimdi bundan sonra kısa sürede dernek binamızın temelini atarak Ağrılı hemşerilerimize yakışır bir binayı yapmak. Bunun içinde çalışmalarımızı yaptık. Bize güvenen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum.”dedi.