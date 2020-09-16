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Ahilik Komitesi’nden Başkan Büyükakın’a ziyaret

Her yıl 17-23 Eylül’de Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Komitesi Başkanı, Ticaret İl Müdürü ile Kocaeli Esnaf Sanatkar Odaları Başkanı; Başkan Büyükakın’ı ziyaret etti.

Ahilik Komitesi'nden Başkan Büyükakın'a ziyaret

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:44

Ahilik Kutlama Komitesi Başkanı ve Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf Sanatkar Odaları Başkanı Kadir Durmuş ile Ahilik Kutlama Komite üyeleri, 33’üncüsü kutlanan Ahilik Haftası kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİLER

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, ahilik kültürünün asırlardır olduğu gibi bu günde esnaflar arasında yaşanmaya devam ettiğini söyledi. Ziyarette Ticaret İl Müdürü Uzunkaya, Esnaf Sanatkar Odaları Başkanı Durmuş ve yılın ahisi Mehmet Onur Okyay, Ahilik Haftası’nın anlamı ve etkinlik çerçevesinde yaptıkları çalışmalar hakkında Başkan Büyükakın’a bilgi verdi. 

 

“AHİ DENEN KİŞİ, ÖRNEK İNSANDIR”

“Ahi denen kişi, elinden, dilinden ve belinden emin olunan örnek insandır” diyen Başkan Büyükkakın, “İnşallah ahilik kültürü nice bin yıllar bu topraklarda hâkim olur. Tüm esnafımıza Ahilik Haftası’nın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Ziyaret sonunda Kocaeli Esnaf Sanatkar Odaları Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a hediye takdim etti.

 




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