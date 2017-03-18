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Akedemi Lisesi'nin Gebze Şubesi Açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Akademi Lise’nin Gebze şubesi, 19 Mart Pazar günü 14.00’te düzenlenecek tanıtım programı ile hizmete girecek.

18 Mart 2017 Cumartesi 13:02

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun da katılacağı tanıtım programına veliler, öğrenciler ve vatandaşlar hazır bulunacak.

 

GENÇLER İÇİN HERŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Akademi Lise Gebze Şubesi, Beylikbağı’nda hizmet verecek. İki katlı bir binada faaliyet gösterecek olan Gebze Akademi Lise, 1200 metrekarelik bir alan üzerinde bulunuyor. 7 derslikli binada bir el sanatları atölyesi, kütüphane, internet ve bilişim dersliği ile iki adet kafe yer alıyor. İdare Odası, mutfak ve depoların yer aldığı binada ayrıca bir adet de Rehberlik Odası hizmet verecek. Gebze Akademi Lise’den Çayırova, Darıca ve Dilovası’nda yaşayan gençler yararlanabilecek.

 

KAYITLAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Akademi Lise Gebze Şubesi’nden yararlanmak isteyen öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabilir. Siteye giren öğrenciler buradaki Akademi Lise linkini tıklayarak, gerekli bilgileri doldurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir.

 

AKADEMİ LİSE NEDİR?

Akademi Lise, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ve sadece liselilerinin gittiği bir merkezdir. Akademi Lise’de amaç gençlerin vakitlerini faydalı aktivitelerle geçirmelerini sağlamak ve böylece hem eğitim yönünden hem de sosyal açıdan gelişimlerine katkı sunmaktır.  Uzman eğitim kadrosu ve rehberlik hizmetleri gençlerin okuldaki derslerini desteklerken, sınavlara da hazırlamayı hedefler.

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