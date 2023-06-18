İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anadolu Kültürü Darıca’da Yaşatılıyor

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği halk oyunları kurslarına katılan kursiyerlerin sahne aldığı “Darıca’dan Anadolu’ya Halk Oyunları Festivali” etkinliği izleyenlerden tam not aldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da festivale katılarak oyunları izlerken yaptığı konuşmada Anadolu kültürünü Darıca’da yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Anadolu Kültürü Darıca'da Yaşatılıyor

18 Haziran 2023 Pazar 17:35

  Darıca Belediyesi, Türk kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için ücretsiz kurslarla birlikte birçok etkinlik ve faaliyet düzenledi. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl başlatılan halk oyunları kursları ile 7’den 70’e yüzlerce Darıcalı eğitim almaya başladı. Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen eğitimlerde Darıcalılar Anadolu’nun farklı yörelerine ait halk oyunlarını öğreniyor. Kurslara katılan kursiyerler, öğrendiklerini “Darıca’dan Anadolu’ya Halk Oyunları Festivali” etkinliği ile sahneledi. Dudayev sahilinde bulunan amfi tiyatroda sahnelenen festivale yüzlerce kişi katılırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kursiyerlerin gösterisini izledi. Farklı yaş kategorilerinde sahnelenen halk oyunları festivalinde Doğu Anadolu, Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi Anadolu’nun farklı kültürleri yansıtıldı. İzleyenlerin beğenisini toplayan festival renkli görüntülere de sahne oldu. 
 
  “Anadolu kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz” 
  Darıcalı gençlerin gösterisi izleyenlerden tam not alırken gecede konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kursiyerleri ve aileleri tebrik etti. Darıcalı gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ve Anadolu kültürünü Darıca’da yaşatmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak bizler geleceğimizin teminatı olan gençlerin her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki bizim çocuklarımızın hepsi bir sanat dalıyla ilgilensin, bir enstrüman çalsın. Bir spor branşıyla ilgilensin ve spor yapsın. Bir halk oyunu öğrensin. Bu doğrultuda kültür sanattan spora kadar birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Halk oyunları kursunu düzenlerken de amacımız kadim Anadolu kültürünü Darıca’da yaşatmak ve genç nesillere de aktarmasını sağlamaktı. Bunda da başarılı olduğumuzu genç kardeşlerimizi izlerken daha yakından görüyoruz. Anadolu kültürünü Darıca’da yaşatmaya devam edeceğiz” dedi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaGebzeKocaeliBayramoğlu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Köy Yolları Şehir Merkezini Aratmıyor Köy Yolları Şehir Merkezini Aratmıyor
Babalar Günü’ne Özel Zumba Ve Dans Babalar Günü’ne Özel Zumba Ve Dans
Kocaeli’de Yağmur Caddeleri Göle Çevirdi Kocaeli’de Yağmur Caddeleri Göle Çevirdi
Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi: Otomobil Su Altında Kaldı, Alt Geçitler Göle Döndü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi: Otomobil Su Altında...
Çilek Hasadı Hava Muhalefetinden Dolayı Ertelendi Çilek Hasadı Hava Muhalefetinden Dolayı Ertelendi
Darıcalı Minikler Bu Yaz Çok Eğleniyor Darıcalı Minikler Bu Yaz Çok Eğleniyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner377

Köy Yolları Şehir Merkezini Aratmıyor
İzmit’in kırsal mahallelerinde yapılan üstyapı çalışmaları sayesinde yollar şehir merkezindeki gibi...

Haberi Oku