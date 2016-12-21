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Anaokulu Üniversitesi'ni Minikler Çok Sevdi!

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in eğitim alanında en önemli hizmetlerinden biri olan, Anaokulu Üniversitesi’nde minikler hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Anaokulu Üniversitesi'ni Minikler Çok Sevdi!

21 Aralık 2016 Çarşamba 14:50

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in eğitim alanında en önemli hizmetlerinden biri olan, Anaokulu Üniversitesi’nde minikler hem öğreniyor hem de eğleniyor.

 

YERLİ MALI HAFTASI

Anaokulu Üniversitesi’nin minik uğur böcekleri için her hafta farklı bir etkinlik düzenleniyor. Yerli Malı Haftası olması münasebetiyle yerli haftasını kutlayan minikler, keyifli zaman geçirmenin yanı sıra yerli malı kullanmanın da önemini öğrendi.

SOSYAL FAALİYETLER

Çocuklar için birçok aktiviteyi içinde barındıran Anaokulu Üniversitesi, Gebzeli minikleri erken yaşta sosyal faaliyetler, spor, müzik ve yabancı dille tanıştırıyor. Oldukça eğlenceli geçen eğitimler sırasında miniklerin mutlulukları da yüzlerine yansıyor.


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