Anaokulu Üniversitesi'ni Minikler Çok Sevdi!

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in eğitim alanında en önemli hizmetlerinden biri olan, Anaokulu Üniversitesi’n de minikler hem öğreniyor hem de eğleniyor.

YERLİ MALI HAFTASI

Anaokulu Üniversitesi’nin minik uğur böcekleri için her hafta farklı bir etkinlik düzenleniyor. Yerli Malı Haftası olması münasebetiyle yerli haftasını kutlayan minikler, keyifli zaman geçirmenin yanı sıra yerli malı kullanmanın da önemini öğrendi.





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