Anne Çocuk Kulübü'nden değerler eğitimi

Okul öncesi ve Kuranı Kerim derslerinin verildiği Çayırova Belediyesi Anne-Çocuk Kulüpleri Yaz Okulu etkinlikleri kapsamında sınıf derslerinin yanı sıra öğrenciler okul dışında da etkinliklere katılarak sosyal yaşama adapte oluyorlar. Okul dışı etkinlikler kapsamında Yenimahalle Anne-Çocuk Kulübü öğrencileri cami ziyareti yaparak manevi değerler eğitimi gerçekleştirdiler. Cami içerisinde Mekke’den Medine’ye hicreti konu alan drama çalışması yapan minik öğrenciler camide Kuran kursu gören diğer çocuklarla da tanıştılar. Cami kuran kursu öğrencileriyle de hoş vakit geçiren minik öğrenciler manevi değerleri tanıyarak büyüyen bir nesil olarak yetişiyor.



Öğrencilerin Mutlulukları Gözlerinden Okunuyor

Cami içerisinde yapılan anlamlı etkinlikten sonra mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler cami bahçesinde yeşil alanlara fidan diktiler. Fidan dikimi öncesinde dikim yerlerini ayarlayan ve kazıları kendileri yapan öğrenciler fidanlarını dikerek can suyu vermeyi ihmal etmediler. Böyle anlamlı etkinliklerin içerisinde olmaktan mutlu olduklarını söyleyen öğrenciler her hafta farklı bir etkinlik gerçekleştirerek geleceğe emin adımlarla yetişiyor.