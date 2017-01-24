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Askeri Alan Belediyeye Devredilecek!

Darıca Belediye Başkanı Karabacak: "Darıca'daki askeri alanın belediyeye devredilmesiyle çok güzel projeler hayata geçireceğiz"

Askeri Alan Belediyeye Devredilecek!

24 Ocak 2017 Salı 16:28

 Darıca'daki askeri alan belediyeye devredilecek
 Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca'daki askeri alanın belediyeye devredilmesi konusunda Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan müjdeli haber aldıklarını belirterek, bu devrin gerçekleşmesiyle çok güzel projeler hayata geçireceklerini söyledi. 

Karabacak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a ilçedeki askeri alanda hayata geçirmeyi planladıkları projeleri hakkında sunum yaptıklarını ve Bakan Işık’tan bu alanın alanın belediyeye devredilmesi konusunda müjdeli haber aldıklarını bildirdi. 

Askeri alanla ilgili yürütülen çalışmalarda son aşamaya geldiklerine işaret eden Karabacak, şunları söyledi:

"Burası 900 dönümlük bir alan, planlar içinde zeytinlik alan olarak geçiyor. Biz bu zeytinlik alanların planlarda olduğu gibi yeşil alan olarak kalmasını istiyoruz. Sayın Bakan Fikri Işık’la yaptığımız toplantıda daha önce sunulan projeyle alakalı görüşlerimizi açıkladık. Alanda bulunan ve depremde hasar görmüş şu anda atıl vaziyette olan askeri lojmanların yer aldığı 100-150 dönümlük alanda liseleri belli bir bölgeye toplandığı liseler kampüsü yapmayı düşünüyoruz. Eskihisar Vapur İskelesi'nden Darıca İskelesi'ne kadar olan 800 dönümlük alanda spor alanları, yeşil alanlar, sosyal tesisler, kafeler, günü birlik tesisler, halk plajları, Darıca sahilden bağlantı yolları şeklinde vatandaşın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra nizamiye girişi itibariyle büyük bir kent meydanı haline dönüştürmeyi istiyoruz."

Karabacak, devir süreci ile ilgili prosedürlerin devam ettiğini kaydederek, "Askeri alanın Darıca halkına kazandırılmasından dolayı Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’a, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etmek istiyorum. İnşallah sonucunu da çok yakın bir zamanda almış olacağız. Askeri alanın belediyeye devredilmesiyle çok güzel projeler hayata geçireceğiz. Burası bittiğinde Darıca’ya çok güzel bir değer katacak." ifadesini kullandı.

KOCAELİ (AA) 
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