Başkan Bıyık, Taksim'deki patlamada yaralanan Ciroğlu’nu ziyaret etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Taksim İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen hain bombalı saldırı sonrasında yaralanan Darıcalı Hakan Ciroğlu’nu tedavi gördüğü Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Beraberinde Cumhur İttifakı ortağı MHP Darıca İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım ile birlikte ziyaret ettiği Hakan Ciroğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgiler alan Başkan Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada terörü lanetleyerek “Türkiye olarak çok üzgünüz. Hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hain terör saldırısının arkasında kim varsa, destekleyen kim varsa bilsinler ki bu milleti bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler. Türk milleti dün olduğu gibi bugün de birbirine daha da kenetlenerek bu acıların üstesinden gelecektir. Darıcalı hemşerimizin sağlık durumunu yakından takip ediyoruz, bir ihtiyacı olduğunda her zaman yanındayız. Devletimiz gereken bütün çalışmayı yapıyor. Hainlere gereken cevap verilecektir” diye konuştu.