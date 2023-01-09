Başkan Bıyık’tan Gazeteciler Günü mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Basının kamuoyunu bilgilendirme noktasında önemli görevler üstlendiğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, şu ifadeleri kullandı: “Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından olan basınımız; kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaşlarımızla kurumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, vatandaşlarımızın haber alma hakkını tarafsız, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışıyla yerine getirmek gibi birçok önemli görevler üstlenmektedir. Halkımızın gözü, kulağı ve sesi konumundaki Darıca’mızın ve bölgemizin tüm basın kuruluşları, görevlerini yerine getirme noktasındaki çalışmaları, yaptığı yayınlar, ortaya çıkardığı ürünler ile geldiği seviye takdir edilecek konumdadır.

Bu duygu ve düşüncelerle kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi için her şartta görevleri peşinde koşan, mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, meslek hayatlarındaki başarılarının devamını dilerim.”