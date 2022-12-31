Başkan Bıyık’tan yeni yıl mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni yıl mesajı yayınlayarak Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı olacak 2023 yılının ülkemiz başta olmak üzere herkese sevgi, huzur ve başarı getirmesini diledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yeni yüzyılda Darıca’yı marka şehir yapmak için çalışacaklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Her yeni yıl; coşkunun, mutluluğun daha da anlam kazandığı, umudun çoğaldığı yeni beklenti ve başlangıçlar anlamına gelmektedir. Öncelikle 2023 yılının, ilçemiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını diliyor, tüm dünyada barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyorum.

2022 yılını geride bırakırken söz verdiğimiz gibi ilçemize eğitimden sağlığa, kültür sanattan spora ve altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda sayısız eser kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler, göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar, hemşerilerimizden aldığımız destekle Darıca’mızı marka şehir yapmak için aynı kararlılıkla canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı olacak 2023 yılının ülkemiz başta olmak üzere herkese sevgi, huzur ve başarı getirmesini dilerim. Yeni yıl, hayırla ve bereketle gelsin inşallah.”