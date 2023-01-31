Başkan Büyükakın: Cumhurbaşkanımız Teknolojide De Vesayeti Kaldırdı

Başkan Büyükakın, “Ülkemiz ve kentimiz büyük bir gelişim ve dönüşüm geçirdiğini görüyoruz. İşte burada sivil aklın varlığı her zamankinden daha önemli oluyor” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sivil Toplum kuruluşları ile buluşmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Karamürsel ve Gebze’de Sivil Toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Başkan Büyükakın, ziyarete gelen misafirlerini ise makamında ağırladı. Pusula Düşünce Derneği üyeleri, Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) Başkanı Necmi Kocaman ve üyeleri, Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (Santek) Programı Katılımcı Heyeti’nden, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Osman Savaş, Genel Müdürü Fuat Şimşek, Daire Başkanları Abdullah Ozan ve Gökhan Özkök’le bir araya gelen Başkan Büyükakın, çeşitli konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

“BÜYÜK BİR GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM GEÇİRDİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

Milletin derdiyle dertlenen, zararlı fikir akımlara karşı net ve güçlü bir duruş sergileyen Sivil Toplum Kuruluşlarının önemine vurgu yaptığı buluşmalarda, Türkiye’nin sosyal alanlardaki gelişmesinde ve gönüllülük hizmetlerinin büyümesinde STK’ların çalışmalarının değerine atıfta bulunan Başkan Büyükakın, “Değerlerimizin gelecek kuşaklarına aktarılmasında STK’larımıza çok büyük görev düşüyor. Ülkemiz ve kentimiz büyük bir gelişim ve dönüşüm geçirdiğini görüyoruz. İşte burada sivil aklın varlığı her zamankinden daha önemli oluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda yapılacak çalışmalara büyük destek veriyoruz. Bizim medeniyetimizde vakıf geleneğimizin varlığına da dikkat çekmek istiyorum. STK’larımızın tüm birikim ve tecrübelerini yeni bir bakış açısıyla bu kentin kalkınması ve gelişmesi için kullanması da çok kıymetlidir” ifadelerini kullandı.

“BU SEVİYEDEN RAHATSIZ OLANLARI MİLLETİMİZ ÇOK İYİ GÖRÜYOR”

Pusula Düşünce Derneği Başkanı Savaş Akpolat ve üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda ise ulusal ve uluslararası konular ele alındı. Bu bağlamda görüşmede, Türkiye’nin son dönemde maruz kaldığı saldırılara karşı nasıl cevap verdiği üzerine konuşmalar gerçekleştirildi. Savunma Sanayii’nin geldiği son durumun birçok ülkeyi rahatsız ettiğinin altı çizilen birliktelikte konuşan Başkan Büyükakın, “Ülkemizin savunma sanayii alanında ulaştığı bu seviyeden rahatsız olanları milletimiz çok iyi görüyor. Türkiye, son dönemde çok önemli kazanımlar elde etti. Bunların yerle yeksan edilmesi için birçok ülkenin çok büyük mücadele verdiğini görüyoruz. Milletimiz ve devletimiz buna müsaade etmiyor, etmeyecektir de” şeklinde konuştu.

“BİLİM VE TEKNOLOJİDE BÜYÜK BİR AŞAMA KAYDEDİYORUZ”

“Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide" vurgusunun da yapıldığı STK toplantılarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 20 yıldır eser ve hizmet siyasetinin yapıldığını da dile getiren Başkan Büyükakın, “Bilim ve teknolojide her gün büyük bir aşama kaydediyoruz. Cumhurbaşkanımız bilimin ve teknolojinin üzerindeki vesayetlerini ortadan kaldırdı. Bu ülkenin mühendisleri, teknikerleri aslında öğrenilmiş çaresizliği ortadan kaldırdı. Bu vesayetler ortadan kalkmaya başladığında gördük ki bu milletin çocukları neler neler üretti, geliştirdi. Tam bağımsız Türkiye hedefinin gerçekleşmesine ne kadar büyük katkı sundular. Ancak yolumuz uzun ve daha çok çalışacağız” ifadelerini sarf etti. Birliktelikler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.





