Başkan Büyükakın, Gebze’de muhtarlarla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 12 ilçedeki toplam 472 mahalle muhtarıyla bir araya gelecek. Başkan Büyükakın, “Muhtar Buluşmaları” programı kapsamında Gebze ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. Sohbet havasında geçen toplantıda, ilçeye yapılan hizmetleri ve projeleri anlatan Başkan Büyükakın, muhtarların sorunlarını dinledi, çözüm önerileri konusunda istişarede bulundu.

MUHTARLARLA SOHBET ETTİ

Büyükşehir’in Darıca’daki Balyanoz Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Gebze Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Uslu, Gebze ilçesinin merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı. Başkan Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, daha önce söz verdiği gibi muhtarlarla çay içip sohbet etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

‘’MUHTARLAR HİZMET ORTAĞIMIZ’’

En büyük hizmet ortağı olarak gördüğü muhtarların, hizmet ağının ilk ayağı, ilk gören gözü, ilk duyan kulağı olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, muhtarların mahallelerindeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik taleplerini imkanlar çerçevesinde yerine getirdiklerini ifade etti. Muhtarlık İşleri Dairesi’nin, muhtarların işlerini kolaylaştırmak için çalıştığını dile getiren Başkan Büyükakın, özellikle A Takımı’nın sahada sorunları hızlı bir şekilde çözerek, büyük işler yaptığını belirtti.

MUHTARLAR HİZMETLERDEN MEMNUN

Başkan Büyükakın, konuşmasının ardından muhtarlarla sohbet etti, ihtiyaçlarını dinledi, çözüm önerileri konusunda istişarede bulundu. Mahalle muhtarları da Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, her zaman yanlarında olan ve desteğini esirgemeyen Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Başkan Büyükakın, toplantı sonunda muhtarlarla fotoğraf çektirdi.

“BAŞKANIMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA”

Gebze Muhtarlar Derneği Başkanı ve Osman Yılmaz Mahalle Muhtarı Musa Uslu, Başkan Tahir Büyükakın ile gerçekleştirdikleri toplantının samimi bir atmosferde, dost ortamında çok verimli geçtiğini söyledi. Muhtarların, mahalleleriyle ilgili ihtiyaçları dile getirdiğini, çözüm önerileriyle ilgili istişarelerde bulunduklarını aktaran Uslu, “Gebze ilçesinin ihtiyaçları masaya yatırıldı. Muhtar arkadaşlarımız konuyla ilgili taleplerini iletti. Çok güzel bir birliktelik oldu. Tahir Başkanımız her zaman muhtarların yanında. Arkadaşlarımız kendisine ulaşmakta sorun yaşamıyor. Muhtarlarımız adına çok sevindirici bir durum. Bu, sayın Cumhurbaşkanımızın, muhtarlara verdiği değerin buradaki yansımasıdır. Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi ile etkili çalışmalar yapıyoruz. Tahir Büyükakın Başkanımıza, bizi bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

















