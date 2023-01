Başkan Büyükakın: Keşke Kocaeli’deki her evi ziyaret edebilsem

‘’Her yaştan vatandaşımızı hayatın içinde tutarak mutlu, sağlıklı ve huzurlu olmalarını amaçlıyoruz’’ diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı ve 60 yaş üzeri vatandaşlara yönelik başlatılan “Hayatın İçindeyim” projesine katılanlarla bir araya geldi. Talep ve beklentileri dikkatle dinleyen ve not alan Başkan Büyükakın, ‘’Daha güzelini nasıl yapabiliriz diye gece gündüz çalışıyor, gayret gösteriyoruz. Keşke her evi ziyaret edebilsem, herkesle yüz yüze görüşebilsem ama 2 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. Kocaeli Büyükşehir’in her yöneticisi, her çalışanı benim adıma halkımızın yanındadır, temas halindedir’’ ifadesini kullandı.





DİGİTAL DÜNYADAKİ TEMASLAR GERÇEK DEĞİL

Konuşması öncesinde programa katılanları selamlayan Başkan Büyükakın, ‘’Eskiden şehir meydanında toplanılıp, şu konuyu nasıl yapalım derlermiş. Şehir yöneticilerinin doğrudan insanlarla konuşup karar verme imkânı olurmuş. Kocaeli şimdi 2 milyon. Yani benim herkesle görüşmek gibi bir şansım maalesef yok. Dijital dünya bize inanılmaz fırsatlar sunuyor. Çevrimiçi ortamlarda anında görüşlerimizi alma vesaire mümkün ama dijital dünyadaki temaslar gerçek hayattaki temaslar değil maalesef. Dolayısıyla görevlerimizin bir kısmını yardımcılarımıza devrediyoruz. Daire başkanlarımız, şube müdürlerimiz var. Onların eliyle sizle temas kuran arkadaşlarımız var. Onlardan geri dönüşlerine göre sizlerin daha mutlu olması için, bu şehirdeki insanların istediklerinin hayata geçmesi için bir takım işler yapıyoruz’’ açıklamasını yaptı.





MEMNUNİYETİNİZİ GÖZLERİNİZDE GÖRMEK İSTİYORUM

Zaman zaman kendisinin de toplantılara katıldığını hatırlatan Başkan Büyükakın, ‘’Halkımızla bire bir konuşuyorum, acaba yapılanlardan memnunlar mı? Eksik bir şey bıraktık mı? Bizzat gözlerinin içine bakarak görmek istiyorum. Yani sizlerle bir araya gelmemin ana sebebi bu. Keşke benim şöyle bir imkânım olsa; bu şehirdeki her aileye ev ziyareti yapsam. Bire bir de onlarla fikir alışverişinde bulunsam. Bu şehir için ne istediklerini sorsam, onları dinlesem. Fakat böyle bir şans maalesef yok. Kocaeli’nde belli bir yaşın üstündeki büyüklerimiz projelerimizle aktif yaşlanma dediğimiz kısmı hayatlarına katabilecek’’ bilgisini verdi.





AKTİF YAŞLANMA SÜRECİNE KATKI

Dünya Sağlık Örgütünün artık 65 yaş üstünü yaşlı olarak tanımladığını hatırlatan Başkan Büyükakın, ‘’Şimdiye kadar biriktirdiğiniz tecrübelerin, bu şehre değer katma anlamında inanılmaz fırsatlar sunduğunun da farkındayız. Aslında gönüllü olarak bu şehre birçok farklı alanda katkı sunabilirsiniz. Türk milleti olarak bizim medeniyetimizde, dayanışmamızda, yardımlaşmamızda bambaşka güzelliklerimiz var. Bu kültürü genç nesillere kim taşıyacak kim aktaracak? Yolda yürüyüşüyle oturmasıyla kalkmasıyla selam vermesiyle gençlere örnek olacak kişiler sizlersiniz. Belediye olarak size hizmet verelim, siz de aktif bir yaşlanma, kaliteli bir yaşlılık süreci geçirin. Hayatınız bir yanında spor, bir yanında sanat olsun. Güzel sanatların herhangi bir dalıyla ilgilenin. Kültür faaliyetlerine katılın. Aynı zamanda bu şehrin tarihine, kültürüne, sanatına, çevre değerlerine, gençlere birikimlerinizden katkı verin istiyoruz. Sizler için ne yapalım, yaptıklarımızı daha iyi nasıl yapalım? Büyükşehir’e nasıl değer katarız? Onun sohbetini yapalım istiyorum’’ dedikten sonra programa katılanlara söz hakkı verildi.





ANNE ŞEHİR SAĞLIK YAŞAM PROGRAMI

Uzun yıllardır ilimizde kadın, aile ve çocuklara yönelik hizmetlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programında; fiziksel aktiviteler, sağlık, eğitim, sosyal kültürel faaliyetler, hem çocuklara hem de kadınlara yönelik eğitici geliştirici atölyeler yer alıyor. Bu faaliyetlerden faydalanmak isteyenler 262 318 27 25 nolu telefondan detaylı bilgi alabilir.





HAYATIN İÇİNDEYİM PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren “Hayatın İçindeyim” Projesi 65 yaş üstü fiziki ve zihni bütünlüğü olan, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilen, yaşlı bireylere sosyal ve kişisel gelişim desteği hizmeti sunmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor. Vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/SosyalHizmetler/HayatinIcinden linkinden başvuru yapabilir.





Bülten No: 083