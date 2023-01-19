Başkan Büyükakın, “Tatili iyi değerlendirin”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayınlayarak öğrencilerin karne heyecanını paylaştı. Başkan Büyükakın, iyi tatiller dilediği tüm öğrencilere “Bir dönemi çalışarak geçirdiniz, yoruldunuz ve iyi bir tatili hak ettiniz. Hem dinlenin hem de yeni döneme iyi bir şekilde hazırlanın. Bol bol kitap okuyun. Eksiklerinizi gözden geçirin. Tatili iyi değerlendirin.” tavsiyesinde bulundu. Başkan Büyükakın şöyle devam etti.

Başarı sadece karneyle değerlendirilmez. Anne babalar çocuklarının karnelerindeki notlara bakarak ödül ceza değerlendirmesi yapmasın. Öğrencilerimiz de bir dönem boyunca çalışmalarını, programlamalarını tekrar gözden geçirsin. Tatil süresini, hem dinlenerek hem de yeni bir döneme iyi bir şekilde hazırlanarak geçirin. Başarıya ulaşmak için planlı çalışmak, hedeflere sahip olmak, kararlı olmak ve kendine güvenmek gerekir. İkinci dönemde başarınızı artıracağınızdan eminim. Biz potansiyelinizin farkındayız ve hep yanınızdayız. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı, huzur içinde geçirecekleri bir tatil diliyorum.”



