banner877
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın, “Tatili iyi değerlendirin”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Büyükakın, 'Tatili iyi değerlendirin”

19 Ocak 2023 Perşembe 14:31

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayınlayarak öğrencilerin karne heyecanını paylaştı. Başkan Büyükakın,  iyi tatiller dilediği tüm öğrencilere “Bir dönemi çalışarak geçirdiniz, yoruldunuz ve iyi bir tatili hak ettiniz. Hem dinlenin hem de yeni döneme iyi bir şekilde hazırlanın. Bol bol kitap okuyun. Eksiklerinizi gözden geçirin. Tatili iyi değerlendirin.” tavsiyesinde bulundu.   Başkan Büyükakın şöyle devam etti. 

Başarı sadece karneyle değerlendirilmez. Anne babalar çocuklarının karnelerindeki notlara bakarak ödül ceza değerlendirmesi yapmasın. Öğrencilerimiz de bir dönem boyunca çalışmalarını, programlamalarını tekrar gözden geçirsin. Tatil süresini, hem dinlenerek hem de yeni bir döneme iyi bir şekilde hazırlanarak geçirin. Başarıya ulaşmak için planlı çalışmak, hedeflere sahip olmak, kararlı olmak ve kendine güvenmek gerekir. İkinci dönemde başarınızı artıracağınızdan eminim. Biz potansiyelinizin farkındayız ve hep yanınızdayız. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı, huzur içinde geçirecekleri bir tatil diliyorum.”


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Çiftçi, 5 okul arazisi ürettiklerinin müjdesini verdi Başkan Çiftçi, 5 okul arazisi ürettiklerinin müjdesini...
Yaşadığımız dünyanın korunması katkı Yaşadığımız dünyanın korunması katkı
Darıca’da karne şenliği Darıca’da karne şenliği
Sürücülerin dikkat; D-100 İstanbul istikameti Ankara yönüne aktarıldı Sürücülerin dikkat; D-100 İstanbul istikameti...
Dilovası’nda ağaçlara form ve bakım çalışmaları yapılıyor Dilovası’nda ağaçlara form ve bakım çalışmaları...
Miniklerin pazar heyecanı Miniklerin pazar heyecanı
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Başkan Çiftçi, 5 okul arazisi ürettiklerinin...
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi’nde düzenlenen kariyer...

Haberi Oku