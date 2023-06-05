Başkan Çiftçi’ye şampiyonluk teşekkürü

SPORA VE SPORCUYA HER ZAMAN DESTEK
Ziyarette spor kulüpleri başkanları, Çiftçi’ye spora ve sporcuya yaptığı yatırımlardan ve basketboldaki büyük başarı için teşekkür ederken, Başkan Çiftçi, amatör spor kulüplerine destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
SPOR KENTİ ÇAYIROVA VİZYONU
Spor kenti Çayırova vizyonuyla yollarına doludizgin devam ettiklerini de aktaran Çiftçi, “Çayırova’da birçok spor yatırımımız yükselmeye devam ediyor. Göreve geldiğimizde Spor kenti Çayırova için kolları sıvadık. Nitekim de bunun meyvelerini alıyoruz. Basketboldaki büyük başarımızın göğsümüzü kabarttı. Birçok branşta madalyalar ve kupalar aldık ancak bizim asıl amacımız Çayırovalı çocuklarımız ve gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimini sağlamak. Bu doğrultuda da spor kenti Çayırova vizyonumuza yakışır yatırımları ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.