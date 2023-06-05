Başkan Çiftçi’ye şampiyonluk teşekkürü

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın ve Çayırova Kulüpler Birliği yönetimini makamında kabul etti. Heyet, Başkan Çiftçi’ye basketbolda ikinci lig şampiyonluğu için teşekkür etti.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın, Çayırova Kulüpler Birliği Başkanı Muharrem Şen ve ilçedeki amatör spor kulüpleri başkanlarını makamında ağırladı. Aydın ve beraberindeki heyet, Başkan Çiftçi’ye, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın 2. Lig’de elde ettiği tarihi şampiyonluk için teşekkürlerini iletti. Başkan Çiftçi, makamında ağırladığı heyeti spor yatırımları ve ilçede yürütülen spor çalışmalarıyla alakalı da bilgilendirdi.

SPORA VE SPORCUYA HER ZAMAN DESTEK

Ziyarette spor kulüpleri başkanları, Çiftçi’ye spora ve sporcuya yaptığı yatırımlardan ve basketboldaki büyük başarı için teşekkür ederken, Başkan Çiftçi, amatör spor kulüplerine destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

SPOR KENTİ ÇAYIROVA VİZYONU

Spor kenti Çayırova vizyonuyla yollarına doludizgin devam ettiklerini de aktaran Çiftçi, “Çayırova’da birçok spor yatırımımız yükselmeye devam ediyor. Göreve geldiğimizde Spor kenti Çayırova için kolları sıvadık. Nitekim de bunun meyvelerini alıyoruz. Basketboldaki büyük başarımızın göğsümüzü kabarttı. Birçok branşta madalyalar ve kupalar aldık ancak bizim asıl amacımız Çayırovalı çocuklarımız ve gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimini sağlamak. Bu doğrultuda da spor kenti Çayırova vizyonumuza yakışır yatırımları ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.