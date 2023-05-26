Başkan Şayir Deprem Bölgesinde

Asrın afetinin ardından Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaraların sarılması için seferber olan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün yeniden bölgeye giderek, vatandaşlar, muhtarlar ve esnaf ile bir araya gelip durum değerlendirmesinde bulundu. Sabahın ilk saatlerinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine giden Başkan Şayir, önce sarımsak hasadı için tarlada çalışan vatandaşları ziyaret ederek durumları ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Şayir, daha sonra Dilovası, Darıca ve Körfez Belediyeleri olarak Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde kurdukları "Pazarcık Kocaeli Çarsı' esnafını Pazarcık İlçe Başkanı Harun Eskigün ile ziyaret etti. İş yerlerini gezerek esnafla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Şayir ve Eskigün, ziyaretleri sonrasında esnafa hayırlı işler diledi.

Başkan Şayir günün son programında ise Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya’yı ziyaret ettikten sonra Dulkadiroğlu ilçesi muhtarları ile yemekte bir araya geldi. Her muhtarın tek tek söz aldığı toplantıda sorun ve öneriler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

İHA