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Başkan Şayir, Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yapımı devam eden Millet Bahçesi çalışmalarını ekibiyle yerinde inceledi.

Başkan Şayir, Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi

11 Ocak 2023 Çarşamba 16:44

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; hafta sonu, 218 bin 652 m2 alana yapılacak olan ve içerisinde; tema bahçeleri, piknik alanı, yürüyüş parkurları, dinlenme, spor ve çocuk oyun alanları ve diğer donatı alanlarının da yer alacağı Dilovası Millet Bahçesi çalışmalarını birim müdürleriyle birlikte ziyaret ederek çalışmaları yakından inceledi. 

SÖZ VERMİŞTİ 

Başkan Şayir; seçim beyannamesinde sözünü verdiği Millet Bahçesi çalışmalarını birim müdürleri ile birlikte ziyaret ederek, hem çalışmaları yerinde inceledi hemde yetkililerden bilgi aldı.  

BİRİM MÜDÜRLERİ İLE ÇALIŞMALARI İNCELEDİ 

İncelemeler sonrası açıklama yapan Şayir, “Yükselen Şehir Dilovası için koşmaya, çalışmaya, emek vermeye devam ediyoruz. Seçim beyannamemizde halkımıza taahhüt ettiğimiz bir projemizin daha yakında bitirilerek halkımızın hizmetine girmesinin mutluluğunu yaşayacağız.  

YAKINDA AÇILIŞINI YAPACAĞIZ 

İlçemiz ve bölge halkımızın faydalanacağı piknik ve spor alanlarıyla ilçemize çok yakışacak Dilovası Millet Bahçesi’nin çalışmalarını birim müdürlerimizle birlikte yerinde inceledik. İnşallah kısa sürede yapacağımız güzel bir açılış ile halkımızın hizmetine açmış olacağız” dedi 

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