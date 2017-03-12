Bir Kazada İzmit'te

Kaza saat 21.00 civarı İzmit D-100 yanyol Ankara istikameti Turgut Özal Köprülü Üstgeçitinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan Emre A. idaresindeki 41 HD 404 plakalı otomobil, Ahmet G. idaresindeki 41 RK 052 plakalı kamyonet ve plakası alınamayan bir motosiklet birbirine girdi. Kaza sonrası savrularak yol kenarındaki demir korkuluklara çarpan motosikletteki iki kişi ise yaralandı.

DURUMLARI AĞIR

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kask takmadıkları belirlenen yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Motosikletten savrularak yaralan Cihan Y.(31) ve ismi öğrenilemeyen diğer kişi ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.