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Cadde Ortasında Öldürülmüştü, Acı Detay Ortaya Çıktı

- Aynı caddede bir gün önce tartıştığı cinayet zanlısından şikayetçi olmamış

Cadde Ortasında Öldürülmüştü, Acı Detay Ortaya Çıktı

27 Ağustos 2023 Pazar 16:31

 Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde cadde ortasında başından ve vücudunun çeşitli yerlerinde tabancayla vurularak hayatını kaybeden iki çocuk annesi, son yolculuğuna uğurlandı. Ölen kadının, aynı cadde üzerinde bir gün önce tartıştığı cinayet zanlısından şikayetçi olmadığı öğrenildi.  
  Olay, dün gece İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Çınar (36) isimli kadın cadde üzerinde yürüdüğü sırada, motosikletli Selami Ş. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan art arda çıkan kurşunların, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Yıldız Çınar ağır yaralandı. Yıldız Çınar kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Selami Ş. ise parkta aynı tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.  
 
  Acı detay ortaya çıktı  
  Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yıldız Çınar’ın cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak, Kartepe ilçesinde getirildi. İki çocuk annesi Çınar’ın cenazesi, Köseköy İstasyon Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, olaya ilişkin acı bir detay ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Selami Ş.’nin olaydan bir gün önce aynı yerde Yıldız Çınar’ı rahatsız ettiği öğrenildi. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildiği ve Yıldız Çınar’ın, Selami Ş.’den şikayetçi olmadığı belirtildi. 
  


İHA
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