Çayırova Belediyesi, Satranç Turnuvası düzenliyor

11 KATEGORİDE YARIŞACAKLAR
7 yaş, 8 yaş, 9 yaş, 10 yaş, 11 yaş, 12 yaş, 14 yaş ve altı, Açık Kategori, Yeşil Sanayi A Kategorisi, Yeşil Sanayi B Kategorisi ve Yeşil Sanayi C kategorisi olmak üzere 11 kategoride yapılacak turnuva sonunda başarılı sporcular ödüllerine kavuşacak. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tüm satranç severleri turnuvaya davet ederek, “Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Spor kenti Çayırova’da sporun ve sporcunun her daim yanındayız. Satranç Turnuvası’nda mücadele edecek tüm sporcularımıza şimdiden başarılar dilerim” dedi.