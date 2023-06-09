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Çayırova Belediyesi, Satranç Turnuvası düzenliyor

Çayırova Belediyesi, ödüllü satranç turnuvası düzenliyor. 10-11 Haziran’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek turnuvaya, ülkenin dört bir yanından 400’ü aşkın sporcu katılım sağlayacak.

Çayırova Belediyesi, Satranç Turnuvası düzenliyor

09 Haziran 2023 Cuma 13:09

 Spor kenti Çayırova, satranç turnuvasına ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Çayırova Belediyesi Satranç Turnuvası, Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. 400’den fazla sporcunun birçok branşta mücadele edeceği turnuvaya ilginin büyük olması bekleniyor. 10 Haziran Cumartesi günü saat 09.00’da başlayacak Çayırova Belediyesi Satranç Turnuvası, 11 Haziran Pazar Günü saat 15.00’da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Satranç Turnuvası’nı, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de yerinde takip edecek.

 

11 KATEGORİDE YARIŞACAKLAR

7 yaş, 8 yaş, 9 yaş, 10 yaş, 11 yaş, 12 yaş, 14 yaş ve altı, Açık Kategori, Yeşil Sanayi A Kategorisi, Yeşil Sanayi B Kategorisi ve Yeşil Sanayi C kategorisi olmak üzere 11 kategoride yapılacak turnuva sonunda başarılı sporcular ödüllerine kavuşacak. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tüm satranç severleri turnuvaya davet ederek, “Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Spor kenti Çayırova’da sporun ve sporcunun her daim yanındayız. Satranç Turnuvası’nda mücadele edecek tüm sporcularımıza şimdiden başarılar dilerim” dedi.

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